Días adrenalínicos en Universidad de Chile. El Romántico Viajero concretó la salida de Gustavo Álvarez de la banca del equipo laico y Paqui Meneghini es el que tomará las riendas.

El cambio era esperado desde hace tiempo. Sobre todo, porque Álvarez había desechado la posibilidad de quedarse en el club, pero tampoco se había llegado al acuerdo sobre el cómo de su salida.

Finalmente, todo se destrabó y el profe Álvarez dejó la institución, en medio de un dilema “entre la razón y el corazón”. Meneghini será anunciado oficialmente el lunes y todos felices.

¿Cuáles son los detalles de la llegada de Meneghini?

Lo que terminó volcando el juego de la salida a favor de Álvarez fue una cláusula del contrato de la Universidad de Chile en la que el equipo podía decidir unilateralmente si Álvarez continuaba o no en la U. Esto estaría prohibido legalmente en el mundo del fútbol, por lo que el DT finalmente pagó 200 mil dólares por irse.

Y, finalmente, Francisco Meneghini tomará las riendas de la banca azul. El técnico, ex O’Higgins, viene con un contrato que firmará por dos años, según confirmó César Luis Merlo. Será oficializado muy pronto y, además, se supone que su presentación será el lunes.

Gustavo Álvarez dejó la tendalá en la U | Photosport

Publicidad

Publicidad

Sólo resta, ahora, saber cuáles serán los montos estipulados y los nombres que exigirá Meneghini como refuerzos. Todo a su tiempo, por el momento, Universidad de Chile tiene nuevo técnico y es un bielsista de corazón.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad