Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

Los detalles de la llegada de Francisco Meneghini a la Universidad de Chile

Al fin, la U de Chile abraza a su nuevo DT. El cuadro laico tendrá en sus filas a Paqui Meneghini, tras la tortuosa salida de Álvarez.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Paqui Meneghini será el nuevo DT de la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPaqui Meneghini será el nuevo DT de la U.

Días adrenalínicos en Universidad de Chile. El Romántico Viajero concretó la salida de Gustavo Álvarez de la banca del equipo laico y Paqui Meneghini es el que tomará las riendas.

El cambio era esperado desde hace tiempo. Sobre todo, porque Álvarez había desechado la posibilidad de quedarse en el club, pero tampoco se había llegado al acuerdo sobre el cómo de su salida.

Finalmente, todo se destrabó y el profe Álvarez dejó la institución, en medio de un dilema “entre la razón y el corazón”. Meneghini será anunciado oficialmente el lunes y todos felices.

¿Cuáles son los detalles de la llegada de Meneghini?

Lo que terminó volcando el juego de la salida a favor de Álvarez fue una cláusula del contrato de la Universidad de Chile en la que el equipo podía decidir unilateralmente si Álvarez continuaba o no en la U. Esto estaría prohibido legalmente en el mundo del fútbol, por lo que el DT finalmente pagó 200 mil dólares por irse.

Y, finalmente, Francisco Meneghini tomará las riendas de la banca azul. El técnico, ex O’Higgins, viene con un contrato que firmará por dos años, según confirmó César Luis Merlo. Será oficializado muy pronto y, además, se supone que su presentación será el lunes.

Gustavo Álvarez dejó la tendalá en la U | Photosport

Gustavo Álvarez dejó la tendalá en la U | Photosport

Publicidad

Sólo resta, ahora, saber cuáles serán los montos estipulados y los nombres que exigirá Meneghini como refuerzos. Todo a su tiempo, por el momento, Universidad de Chile tiene nuevo técnico y es un bielsista de corazón.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad
Lee también
José Rojas aprueba la llegada de Francisco Meneghini a la U
U de Chile

José Rojas aprueba la llegada de Francisco Meneghini a la U

"Es el favorito": Álvarez es prioridad en este equipo tras salir de la U
U de Chile

"Es el favorito": Álvarez es prioridad en este equipo tras salir de la U

Dejan por el suelo a Álvarez: "¿Cree que la gente de la U es hue...?"
U de Chile

Dejan por el suelo a Álvarez: "¿Cree que la gente de la U es hue...?"

Tomás Barrios cierra la temporada 2025 con un clásico título
Tenis

Tomás Barrios cierra la temporada 2025 con un clásico título

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo