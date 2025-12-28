Universidad de Chile comienza el lunes el nuevo proceso al mando del técnico Francisco Meneghini, quien trabajará en el mercado de fichajes para la temporada 2026.

Tras llegar a un acuerdo con la dirigencia de Azul Azul, que lo vinculará por dos temporadas, el ex entrenador de O’Higgins se tiene que poner rápidamente en campaña.

Esto, porque hay duras exigencias que deberá cumplir el argentino, que en la base son las grandes deudas que dejó Gustavo Álvarez, por lo que la vara será alta para medir su trabajo.

En ese sentido, la lucha por la Liga de Primera es fundamental, teniendo en cuenta que la última vez que fueron campeones fue en la temporada 2017 con Ángel Guillermo Hoyos.

La idea es que la base de los objetivos sea lo logrado con Gustavo Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué le pidió la U a Paqui Meneghini?

Según reveló el diario La Tercera, Universidad de Chile tiene un acuerdo con Francisco Meneghini, aunque dejan en claro que el contrato lo firmará en la jornada del lunes.

Dentro de lo conversado pusieron altas exigencias, teniendo en cuenta los logros obtenidos por el técnico Gustavo Álvarez, que será el piso para el trabajo de Paqui Meneghini.

“Se prepara para asumir un año cargado de desafíos para los universitarios: tiene la obligación de ganar el título de Primera División tras nueve años de sequía, debe clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y también aparecen en el horizonte la participación en la Copa Chile y en la nueva Copa de la Liga“, detallan.

Por ahora se sabe que el 5 de enero fueron citados los jugadores al CDA y otros a una clínica privada para realizar los exámenes de rigor, a la espera de los refuerzos para la temporada 2026.

