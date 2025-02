Código promocional Epicbet: 100% del primer depósito de hasta $200,000 CLP

El código promocional Epicbet les ofrece a los nuevos jugadores en Chile una bonificación del 100% del primer depósito de hasta $200,000 CLP en apuestas deportivas. Esta es una de las nuevas ofertas de entre todos los operadores en Chile que está llamando la atención por la cantidad ofrecida. Conoce más detalles al respecto en esta información.

¿Qué puedo obtener con el código promocional Epicbet?

Por el momento, el código promocional Epicbet solo tiene disponible un bono de bienvenida, el que está enfocado en la sección de apuestas deportivas. Esta bonificación, ofrece el 100% de hasta $200,000 CLP. Este lo podrás utilizar en todos los deportes que cubre la casa de apuestas actualmente.

Epicbet oferta de bono Detalles de la promoción Código promocional Epicbet Bono de bienvenida para apuestas deportivas. La bonificación te ofrece el 100% de hasta $200,000 CLP del primer depósito que realices. Regístrate en Epicbet

Como toda bonificación, esta tiene sus respectivos términos y condiciones. Es importante que les prestes atención a todos ellos para que no tengas algún tipo de inconveniente al momento de liberar la bonificación. Más adelante te detallamos específicamente cada uno de ellos para que los tomes en cuenta.

Obten el código de Epicbet paso a paso

Para utilizar el código promocional Epicbet tienes que seguir un paso a paso específico. Aunque el proceso no es difícil, es importante que le prestes atención a cada paso para que no tengas problemas al momento de utilizar el código y reclamar el bono.

Ingresa al sitio web oficial de Epicbet en Chile. Dale clic al botón “Registrarse” que se encuentra en la esquina superior derecha de la página de inicio. Indica tu país, correo electrónico y contraseña para acceder al registro. Completa tu información personal, como nombre, apellido, número de teléfono, dirección y más. Asegúrate de seleccionar el bono de bienvenida para apuestas deportivas y de utilizar el código promocional Epicbet. Realiza tu primer depósito a través de un método de pago disponible en la plataforma y recibe tu bono. Juega con tu bono en los mercados deportivos disponibles y espera los resultados. Asegúrate de cumplir con los requisitos de apuesta dentro de los primeros 30 días después de activar el bono.

Asegúrate de utilizar el código promocional Epicbet en el lugar correcto y no dejes pasar la oportunidad de aprovechar la bonificación de bienvenida. De igual manera, es importante que leas los requisitos del Epicbet registro y de la bonificación de bienvenida.

Condiciones del bono de bienvenida

Como te lo mencionamos en apartados anteriores, es importante que consideres los términos y condiciones de la bonificación de bienvenida. Si es que no cumples con los requisitos de apuestas, tienes la posibilidad de perder las posibles ganancias de la bonificación. De entre todos los ‘T&C’, estos son los más importantes:

El bono de bienvenida de Epicbet está dirigido a nuevos jugadores mayores de edad (en Chile, mayores de 18 años).

El monto máximo del bono es de $200,000 CLP, y el mínimo equivale a €10 (este monto varía diariamente debido a que es el equivalente a la moneda que se maneja en Chile).

Después de reclamar el bono, tienes 30 días para apostar el bono y cumplir con los términos y condiciones.

El rollover de apuesta es x6; debes apostar 6 veces el monto del bono para liberarlo.

La cuota mínima de apuesta es de 1.6 o más para poder retirar el bono o usarlo en otros productos.

Otras promociones de Epicbet

Cabe resaltar que, por el momento, la única bonificación de bienvenida disponible en Chile es el bono de bienvenida para apuestas deportivas. No obstante, en su sitio web aparecen otras promociones disponibles que también pueden parecer interesantes.

Combo cash back instantáneo

En Epic Mode Series, tú decides hasta dónde llevar tu apuesta. Agrega al menos 3 selecciones en tus apuestas múltiples y, si pierdes, recibirás un reembolso del 3% al 35%. Si ganas, solo queda celebrar tu victoria épica.

The king of odds 1000 USD en premios cada semana

Tienes que acertar las cuotas. Cada fin de semana, los 3 tickets con las cuotas más altas ganarán hasta 600 USDT. Para participar, primero tienes que hacer tus apuestas entre el viernes 00:01 y el domingo 23:59 (hora de Chile). Las entregas de premios son de esta forma:

1er lugar: 600 USDT.

2do lugar: 300 USDT.

3er lugar: 100 USDT.

Asimismo, es importante tener en cuenta los siguientes términos y condiciones:

Todas las apuestas deben resolverse antes del domingo 23:59.

Apuesta un mínimo de 5 USDT.

No se permiten apuestas en modo Sistema.

Pago anticipado hockey sobre hielo

Con Epicbet, si tu equipo se adelantó por 2 goles en cualquier momento del partido, tu apuesta en el partido de hockey se tomará automáticamente como ganadora. Ya no importa si luego el otro equipo voltea. Estos son algunos detalles que debes tener en cuenta:

Realiza tu apuesta en partidos de All League, NHL y, en ocasiones, CHL.

Si tu equipo toma una ventaja de 2 goles durante el tiempo regular, tu apuesta será determinada como ganadora de inmediato.

Válido para apuestas simples y combinadas.

Consulta los partidos y cuotas disponibles antes de apostar.

Bono de bienvenida para casino

Por el momento, la bonificación para apuestas de casino todavía no está muy clara. Aun así, el operador ofrece 300 USDT de bono de bienvenida para casino, si es que manejas criptomonedas. Lo ideal es activar el bono de bienvenida en la sección de ‘mis recompensas’.

Epicbet mercados de apuestas

Los mercados de apuestas son importantes porque les brindan a los jugadores más opciones para apostar, mejorando su experiencia en la plataforma. En este caso, con el código promocional Epicbet tendrás la chance de ingresar a distintos mercados de apuestas disponibles.

Cada mercado depende directamente de la lista de deportes que tiene el operador en cuestión. Por eso, es importante conocer los deportes disponibles en Epicbet. Estos son los más populares:

Fútbol

Tenis

Esports

Baloncerto

Fórmula 1

Dardos

Hockey sobre hielo

Golf

Fútbol Americano

Entre otros más.

El fútbol es el deporte por excelencia en Chile, este cuenta con estos mercados de apuestas: ganador del partido, número de goles, resultados exactos, hándicaps, apuestas de medio tiempo/tiempo completo, goleadores, tiros de esquina y tarjetas, entre otros.

Además, la casa de apuestas cubre distintas competencias. Algunas son: la Champions League, la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Ligue One, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el Brasileirao y el Campeonato de Chile.

Aplicación movil Epicbet

Por el momento, Epicbet no tiene disponible una aplicación, ni para iOS ni para Android. La casa de apuestas pronto lanzará la aplicación para facilitar a todos los jugadores chilenos las apuestas deportivas y de casino. Te recomendamos estar atento a las actualizaciones del operador.

Sin embargo, esto no significa que no podrás ingresar al operador desde tu móvil. El sitio de apuestas tiene una versión móvil disponible, en donde podrás disfrutar de todas las herramientas y recursos del operador. Aquí podrás completar el Epicbet registro, apostar en eventos en vivo y utilizar las distintas formas de pago disponibles.

Además, podrás hacer uso del código promocional Epicbet. Por lo tanto, también tendrás acceso al bono de bienvenida para apuestas deportivas que ofrece la casa de apuestas. Lee los términos y condiciones de la bonificación y aprovecha el 100% de hasta $200,000 CLP del primer depósito.

Métodos de pago disponibles

Para aprovechar los beneficios del código promocional Epicbet, es importante el uso de los métodos de pago disponibles en el operador. Si es que no tienes alguno de los métodos de pago, no podrás realizar el primer depósito. Por lo tanto, no hay opción de recibir las bonificaciones de bienvenida.

Para Chile, el operador tiene los métodos de pago habilitados en pesos. Estos son los disponibles: Webpay, Visa y Mastercard.

Además, también acepta pagos por criptomonedas:

Bitcoin

BNB

Cardano

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Tether

Tron

USD Coin

XRP

Está claro que el operador posee pocos métodos de pago nacionales. Esto es importante debido a que algunos jugadores chilenos no podrán aprovechar la bonificación por este inconveniente.

De igual manera, tomando como referencia el método de pago Webpay, el depósito mínimo es de $5,000 CLP, mientras que el retiro mínimo equivale a $10,000 CLP.

Nuestra evaluación de Epicbet

Creemos que el código promocional Epicbet es uno de los más interesantes en Chile. En primer lugar, porque ofrece una bonificación de bienvenida del 100% de hasta $200,000 CLP del primer depósito. Además, pronto aparecerán nuevas promociones como las que ya aparecen para otros mercados en el exterior.

No obstante, la casa de apuestas tiene muchas cosas por mejorar en su funcionamiento en Chile. Solo tiene disponible tres métodos de pagos disponibles y en su mayoría acepta pagos por criptomonedas, un tipo de pago que muchos jugadores de apuestas chilenos no están acostumbrados.

Además, no tiene una aplicación disponible. Esta es una mala noticia para muchos apostadores debido a que prefieren ingresar fácilmente a la casa de apuestas desde el centro de aplicaciones. Aunque la versión móvil está disponible, no es suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría.

Por otra parte, por el momento, no tiene clara su oferta de bienvenida para casinos en Chile. Mientras que otros operadores tienen bonos de bienvenida para las secciones de apuestas deportivas y casino, Epicbet todavía no ofrece una promoción clara al respecto.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta – Atractivo bono de bienvenida para apuestas deportivas.

– Mercados deportivos interesantes para apostar el cash del bono. – Que no tenga un bono de bienvenida para casino.

– La falta de una aplicación, ya sea para iOS o Android.

– Pocos métodos de pagos disponibles para los jugadores de apuestas chilenos.

En conclusión, el código promocional Epicbet cumple a la perfección, pero el funcionamiento de la casa de apuestas como tal en Chile carece de muchos recursos. Si es que deseas aprovechar el bono, Epicbet puede ser una de las mejores opciones, pero si deseas tener una buena experiencia de usuario, existen otros operadores que se pueden alinear más a tus gustos.

