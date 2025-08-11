Una complicada situación enfrenta nuevamente Arturo Vidal en la Liga de Primera 2025, donde este martes vivirá una jornada trascendental con una nueva polémica en la temporada en Colo Colo.

Esto, luego de que el árbitro Felipe González consignó en el informe del encuentro en que los albos empataron ante Everton por 1-1, el actual en camarines del King, quien no jugó por estar suspendido.

“En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que detallan a continuación: ‘¿Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR ¿o no? Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen ca…”, detalla.

Un informe que fue analizado por Ángel Botto, el ex presidente del Tribunal de Disciplina que fue enfático con Vidal: “Desde una amonestación hasta cincuenta partidos”.

Arturo Vidal con sus reclamos en al zona de camarines luego del partido ante Everton.

Las opciones que tiene Vidal en el Tribunal

Fue con el diario Las Últimas Noticias donde Ángel Botto explicó la situación que afecta a Vidal y que será revisara este mismo martes por el Tribunal, donde puede ser citado.

“Por infracción a los Estatutos Reglamentos, esté Código o Bases y por actos cometidos contra la ética deportiva y el Fair Play, desde amonestación hasta cincuenta juegos de suspensión”, fue enfático.

“El artículo que aplica específicamente para la conducta de Vidal es el 60, número uno, del Código de Procedimiento y Penalidades, toda vez que la acción que comete atenta contra la ética deportiva. Primero, porque vulnera una norma de las bases que impide que un jugador que no se encuentra inscrito en la planilla esté en la zona de exclusión. Y, por segundo, porque insulta al árbitro estando inhabilitado para esta en esa zona”, explica.

En ese sentido, asegura que el Tribunal tendrá que revisar por qué lado lleva el caso de Arturo Vidal, donde también habrá multa para Colo Colo por esta situación.

“Si uso el artículo 60, le aplico al menos cinco partidos, a título personal. Pero el Tribunal puede ir de una a 50 si quiere y se aplica la disposición correspondiente”, finalizó.