Uno de los partidos más polémicos de la fecha 28 de la Liga de Primera 2025 fue el triunfo de Coquimbo Unido por un marcador por 2-1 ante Deportes La Serena, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Cuando parecía que el campeón del fútbol chileno iba a perder ante su archirrival, lograron primero empatar el marcador, con un penal de Cecilio Waterman, que desató la furia de los visitantes, y luego el tanto del triunfo en los descuentos de Francisco Salinas.

Pero fue en el cobro de lanzamiento desde los 12 pasos que La Serena reclamó con todo, tanto así que se quedó con su técnico expulsado por Miguel Araos, quien denunció a Mario Sciacqua.

El juez del partido informó ante el Tribunal de Disciplina gravísimos insultos de parte del entrenador papayero, con una “conducta inadecuada dentro del banco”.

La polémica del partido entre Coquimbo vs La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

ver también “Quedó claro”: Matías Palavecino se burla sin piedad de La Serena tras ganar el clásico con Coquimbo

¿Qué le dijo el DT de La Serena al árbitro?

En el informe del partido fue consignada la tarjeta roja que le fue mostrada al técnico de Deportes La Serena, Mario Sciacqua, lo que quedó consignado en el informe del árbitro.

Publicidad

Publicidad

“Conducta inadecuada dentro del banco; Abandona su área técnica para desaprobar un cobro arbitral, ingresando deliberadamente al terreno de juego, de forma prepotente, exaltada y gritando a viva voz”, explicó.

El mensaje fue lo más llamativo y que le significará un importante castigo de parte del Tribunal de Disciplina: “Sos un desastre cagón, nos están robando el partido”.

Revisa el compacto el partido:

Publicidad