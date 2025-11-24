Chile no disputará el Mundial de Norteamérica 2026 y, de esta forma, completará tres citas planetarias consecutivas sin participación. Triste hecho que, sin embargo, podría terminar por lo pronto, ya que Conmebol buscaría la opción de asegurar la clasificación, al menos al repechaje, de todos los combinados sudamericanos a la edición 2030.

Esto porque, en el marco de las negociaciones entre Conmebol y la FIFA respecto a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, desde Argentina informan que el organismo sudamericano presentó oficialmente en las oficinas de la FIFA en Nueva York la propuesta de aumentar la cantidad de selecciones participantes, pasando de las actuales 48 (desde el 2026) a 64 combinados, esto eso sí, de manera excepcional para celebrar el centenario del torneo.

¿Chile y toda Conmebol clasificados?

Un cambio de este tipo provocaría inevitablemente un aumento de cupos. Y considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser anfitriones -junto con España, Portugal y Marruecos- surgen múltiples dudas sobre cómo se desarrollarán las Eliminatorias 2030 en este lado del mundo.

Por un lado, está la idea de restarle tres cupos a Conmebol y que las siete selecciones restantes (Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia) disputen los tres cupos y medio disponibles. La otra alternativa, y la que defiende Conmebol, es mantener los seis cupos y medio actuales y que solo se compita por determinar qué selección irá al repechaje.

De hecho, el medio Bolavip Argentina adelanta que, independiente de si la FIFA aprueba o no la expansión a 64 selecciones, Conmebol buscará que todos sus integrantes participen del Mundial 2030, pidiendo conservar las seis plazas y media, además de los tres anfitriones ya clasificados.

La Roja podría asegurar su participación en el Mundial 2030, practicamente sin jugar. (Foto: Photosport)

La postura de Conmebol se basa en que, históricamente, la FIFA ha mantenido los cupos por confederación sin descontar los lugares asignados a los países anfitriones.

Así ocurrió, por ejemplo, con Brasil 2014, donde Sudamérica mantuvo cuatro cupos directos y uno para el repechaje; lo mismo sucedió en Qatar 2022. Y actualmente pasa con Concacaf, donde además de Estados Unidos, México y Canadá, se mantuvieron los tres cupos directos (ganados por Panamá, Haití y Curaçao) y los dos lugares de repechaje, que se disputarán en marzo con Jamaica y Surinam.