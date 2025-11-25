Pronósticos Deportes Concepción vs Deportes Copiapó: los Lilas van por el batacazo contra el León de Atacama

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Concepción vs Deportes Copiapó por la Liguilla de Ascenso.

Deportes Concepción recibirá a Deportes Copiapó en la semifinal de ida de la Primera B. Los Lilas, con Joaquín Larrivey como gran figura, dejaron en el camino a Deportes Antofagasta en los cuartos de final y llegan con confianza al duelo decisivo. En tanto, el León de Atacama accedió de forma directa a los cuatro mejores de la Liguilla de Ascenso, aunque quedó golpeado tras la dura caída por 3-0 ante Universidad de Concepción. Ese resultado les arrebató el título y frustró el anhelado regreso inmediato al Campeonato Nacional.

Antes del comienzo del juego, programado para este miércoles 26 de noviembre a las 20:30 horas en el Ester Roa, nuestro especialista te entrega los tres mejores pronósticos antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs Deportes Copiapó

Deportes Concepción es ligeramente favorito en la ida

Deportes Concepción llega con confianza al choque ante Deportes Copiapó. Los Lilas intentarán hacerse fuertes en casa, donde registran cinco triunfos y un empate en sus últimas seis actuaciones.

El León de Atacama, por su parte, ganó apenas uno de sus anteriores siete compromisos como visitante. Acumula cinco caídas y cinco empates en sus 15 presentaciones fuera de casa en la Primera B.

Resultado del partido: Deportes Concepción – 2.37 en Betano

Los Lilas marcan en la primera parte

El Conce ha mostrado mucha solidez en el Ester Roa en las últimas semanas, y parte de esa fortaleza se explica por su rendimiento en los primeros tiempos. En sus seis presentaciones más recientes como local, el cuadro lila dirigido por Patricio Almendra anotó al menos un gol antes del descanso.

Total de goles de Deportes Concepción en el primer tiempo: Más de 0.5 – 2.15 en Betano

Larrivey, la gran figura de Concepción

Joaquín Larrivey es el principal responsable de que el elenco lila esté en semifinales: marcó los tres goles de su equipo en los cuartos de final contra Antofagasta. El delantero de 41 años llegó a 16 tantos en 30 partidos en esta Liga de Ascenso.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.15 en Betano

Cuotas en Deportes Concepción vs Deportes Copiapó

