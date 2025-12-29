Termina el año en la Premier League: ¿Quién anotará el último gol del 2025?

La liga inglesa dividirá la fecha 19 para cerrar el año y abrir uno nuevo. Repasamos las apuestas de los posibles goleadores.

La Premier League disputará la última fecha de la primera vuelta repartida en dos jornadas. Seis partidos tendrán lugar el 30 de diciembre, para despedir el año, mientras que los cuatro restantes se desarrollarán al inicio del 2026.

Los dos duelos para cerrar el calendario 2025 serán Arsenal vs Aston Villa y Manchester United vs Wolverhampton. En este contexto, analizamos las cuotas y las apuestas de los futbolistas con mayores probabilidades de convertir el último gol del año en la liga inglesa.

Apuestas a anotará último en la Premier League

Viktor Gyökeres 4.33 Matheus Cunha 4.75 Benjamin Šeško 4.75

Viktor Gyökeres, la esperanza goleadora de los Gunners

Viktor Gyökeres es el jugador con más chances de anotar último en Arsenal vs Aston Villa según las apuestas. El delantero sueco de 27 años marcó el único gol de su equipo ante Everton, hace dos fechas.

Tiene siete goles con los Gunners desde su llegada: cinco por la Premier League y dos en la Champions League.

Anotará último: Viktor Gyökeres – 4.33 en bet365

Manchester United con un panorama favorable

Hay dos jugadores de Manchester United encabezando la lista del posible último anotador del año en la liga. Esto se debe a la pésima racha del rival de turno, el Wolverhampton. Los Wolves marchan últimos con apenas dos puntos: dos empates y 16 derrotas.

El primero de ellos es Matheus Cunha, que marcó ante Aston Villa y Bournemouth, recientemente. Tiene tres tantos en el certamen.

Anotará último: Matheus Cunha – 4.75 en bet365

El otro futbolista de los Red Devils en la lista es Benjamin Šeško. El esloveno lleva siete partidos sin convertir, aunque tuvo una lesión en el medio de la mala racha. Celebró dos veces en esta liga. Fueron contra Brentford y Sunderland.

Anotará último: Benjamin Šeško – 4.75 en bet365

Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios.