Universidad de Chile tiene todo listo para visitar a Colo Colo en el Superclásico por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, que se disputará este domingo en el estadio Monumental.

Los azules llegan con una tremenda mochila de presión sobre sus hombros, luego de no conseguir triunfos en las primeras cuatro fechas del torneo, además de dos importantes lesiones: Octavio Rivero y Lucas Assadi.

Por lo mismo, el técnico Francisco Meneghini realizó dos movimientos en su formación titular, de manera de suplir al volante y darle una proyección más ofensiva a la banda izquierda.

Una situación que hizo borrar a una de las grandes sorpresas que estaba mostrando la U en el torneo con la aprobación del técnico Paqui: el juvenil Diego Vargas.

Diego Vargas fue titular en dos partidos de la U.

Diego Vargas: de titular a no citado en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron las grandes ausencias de Universidad de Chile para el Superclásico, donde destacan los lesionados Rivero y Assadi, pero también sumaron a Diego Vargas.

El joven formado en la U fue titular en dos encuentros, Huachipato y Palestino, sumando 121 minutos dentro de la cancha, teniendo que suplir el castigo de dos fechas de Felipe Salomoni.

Ante Limache volvió el argentino, por lo que Vargas fue a la banca, incluso dejando a Marcelo Morales fuera de la citación, pero todo cambió para el Superclásico.

Esto, porque Meneghini optó por Morales como titular en esa función, mientras que Vargas quedó fuera de la citación para la visita al Monumental, lo que mueve el piso en la interna de la U con sus jugadores más jóvenes.

