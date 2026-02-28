Un día y pocas horas nos separan de una nueva versión del Superclásico chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Con realidades distintas, ambas escuadras piensan en las repercusiones que un triunfo en este importante duelo pueden tener para cada una.

Primero, para Colo Colo significaría la consolidación de Fernando Ortiz en la banca. En los primeros lugares del torneo nacional, el Cacique ha conseguido tres triunfos al hilo y una victoria en el Superclásico podría reforzar la estadía del técnico argentino.

Por otro lado, el cuadro universitario viene jugando mejor, pero no traduciendo esto en puntos. Ningún triunfo a lo largo de cuatro partidos tienen a Francisco Meneghini haciendo equilibrio en la banca del Bulla. Una victoria ante el archirrival lograría posponer cualquier duda.

Transmisión con uno que sabe

No hay novedades en quién será el encargado de llevar a los hogares de todo Chile el Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. La peculiaridad, en esta ocasión, se encuentra en la aparición de la “Señal del hincha”, con un canal dispuesto para cada una de las aficiones por HBO Max y TNT Sports.

En aquel de la Universidad de Chile, un antiguo jugador de los mejores tiempos recientes del Romántico Viajero, hará su debut. Se trata de Matías Rodríguez, quien estará encargado de comentar las peripecias del Superclásico.

“Estoy alegre, emocionado, de transmitir en la señal azul y disfrutar el partido con gente que ama el club”, empezó diciendo el Mati Rodríguez, quien además asegura que lo vivirá como un buen seguidor de los colores.

“Vamos a vivir el partido como hincha y con esa pasión de querer ganar. Hay que intentar de hacer lo mejor posible para que resulte esta iniciativa, que está tan linda”, agregó el ex jugador de la Universidad de Chile.

