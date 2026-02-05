No son muchos los entrenadores en Universidad de Chile que inscriben su nombre en la historia y tienen la puerta abierta para regresar. Quien está en esa cúspide es el argentino Jorge Sampaoli, tras sus años de gloria en la institución.

Entre 2011 y 2012, el casildense ganó tres títulos nacionales y una Copa Chile además de la mítica Copa Sudamericana, tras lo cual inició su carrera internacional tanto en clubes como en selecciones, con más fracasos que éxitos.

Más allá del presente que vive Sampaoli, son muchos los hinchas de la U de Chile que exigen su regreso a la banca azul. Una tendencia a la que se suma uno de los que fue su pupilo en la época dorada de la institución, como Matías Rodríguez.

ver también Matías Rodríguez le manda un duro mensajes a los hinchas mal portados de U de Chile: “Trato de entenderlos, pero…”

Matías Rodríguez postula el regreso de Sampaoli a U de Chile

En conversación con Radio ADN, el ex defensor manifestó que “me gustaría verlo de nuevo, pero el hombre no sé si querrá volver. Ya se fue con una imagen y viste que a veces las segundas vueltas no son buenas, sacando la de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, que fueron espectaculares”.

“Sería lindo poder verlo vestido de azul nuevamente. Se fue con una imagen muy buena el 2012 después de salir campeón, de la Copa Sudamericana y el tricampeonato”, agrega el defensor más goleador en la historia de U de Chile, aunque hace un hincapié.

Es que Rodríguez explicó por qué el casildense se negaría a volver al club. “La gente de la U lo ama, después los otros hinchas no, claramente. He tenido compañeros que les han dicho de volver a tal equipo y no vuelven por lo mismo. ¿Para qué perder toda esa imagen si me va mal? Tiene su lógica“, indicó.

Publicidad

Publicidad

Los números del casildense como azul

En sus dos años como entrenador en Universidad de Chile, Jorge Sampaoli registró un 67.9 por ciento de rendimiento, donde entre torneos locales e internacionales registró 80 victorias, 35 empates y 20 derrotas.