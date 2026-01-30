José Rojas tuvo su despedida del fútbol en el Estadio Nacional, reducto al que llegaron en masa los hinchas de Universidad de Chile para homenajear al capitán de la Copa Sudamericana 2011.

Pepe se unió así a Walter Montillo, que hace pocas semanas también congregó un gran número de fanáticos en el recinto ñuñoíno para cerrar su etapa como futbolista.

Estos eventos le abrieron el apetito a otro futbolista que se metió en el corazón de los hinchas azules: Matías Rodríguez.

Rodríguez también anuncia su partido de despedida

Mati Rodríguez proyecta su despedida

Rodríguez en abril cumplirá 40 años y está retirado del fútbol desde el año pasado, cuando defendió por última vez la camiseta de Deportes Melipilla, en Segunda División.

En el Estadio Nacional conversó con Redgol, donde aseguró que incluso ya tiene un mes definido para realizar el partido en el que se congrega la familia de la U.

“Tengo pensado hacer algo en diciembre, tengo que ver la fecha, no la tengo definida”, manifestó para emular lo que hicieron Rojas y Montilo.

El deseo del Mati es que el estadio pueda estar repleto de fanáticos. “Uno siempre sueña despedirse con la gente. Esperemos que se pueda dar“, indicó.