Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

Matías Rodríguez también prepara su partido de despedida: “Tengo pensado hacer algo en diciembre”

El Mati Rodríguez, campeón en Copa Sudamericana con U de Chile 2011, quiere seguir la huella de Pepe Rojas y Walter Montillo.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Mati Rodríguez espera hacer su despedida del fútbol
© U de ChileMati Rodríguez espera hacer su despedida del fútbol

José Rojas tuvo su despedida del fútbol en el Estadio Nacional, reducto al que llegaron en masa los hinchas de Universidad de Chile para homenajear al capitán de la Copa Sudamericana 2011.

Pepe se unió así a Walter Montillo, que hace pocas semanas también congregó un gran número de fanáticos en el recinto ñuñoíno para cerrar su etapa como futbolista.

Estos eventos le abrieron el apetito a otro futbolista que se metió en el corazón de los hinchas azules: Matías Rodríguez.

Rodríguez también anuncia su partido de despedida

Rodríguez también anuncia su partido de despedida

Mati Rodríguez proyecta su despedida

Rodríguez en abril cumplirá 40 años y está retirado del fútbol desde el año pasado, cuando defendió por última vez la camiseta de Deportes Melipilla, en Segunda División.

En el Estadio Nacional conversó con Redgol, donde aseguró que incluso ya tiene un mes definido para realizar el partido en el que se congrega la familia de la U.

Publicidad

“Tengo pensado hacer algo en diciembre, tengo que ver la fecha, no la tengo definida”, manifestó para emular lo que hicieron Rojas y Montilo.

U de Chile tiene definida la formación del debut: el once titular de Meneghini contra Audax

ver también

U de Chile tiene definida la formación del debut: el once titular de Meneghini contra Audax

El deseo del Mati es que el estadio pueda estar repleto de fanáticos. “Uno siempre sueña despedirse con la gente. Esperemos que se pueda dar“, indicó.

Lee también
¿Se cae? El gran problema que tiene Coquimbo con el retorno de Zavala
Colo Colo

¿Se cae? El gran problema que tiene Coquimbo con el retorno de Zavala

Emblema de la U detalla la salida de su hijo: “Sin Álvarez era…”
U de Chile

Emblema de la U detalla la salida de su hijo: “Sin Álvarez era…”

El tremendo lío en que U de Chile se metió con el Sernac
U de Chile

El tremendo lío en que U de Chile se metió con el Sernac

Épico: Mono Sánchez vive emotivo momento con el portero que lo inspiró
Chile

Épico: Mono Sánchez vive emotivo momento con el portero que lo inspiró

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo