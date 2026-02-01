Colo Colo intenta darle un giro a su paupérrimo comienzo en la Liga de Primera. Para ello, aún queda la posibilidad de reforzarse. Eso es precisamente lo que pretenden al pensar en Álvaro Madrid.

El volante de Everton de Viña del Mar asoma como una de las últimas piezas que pretende encajar el cuadro popular para el primer semestre de este 2026. Para ello, hay ciertas cosas que tienen que suceder.

La primera, y la más importante, es que Álvaro Madrid no puede jugar este lunes, cuando los viñamarinos enfrenten a Unión La Calera. Esto, porque un jugador que suma minutos en el torneo nacional por un club, ya no puede ser contratado por ningún otro hasta el mercado de invierno.

ver también En Colo Colo le ponen plazos a Fernando Ortiz: ¿Llega al Superclásico con la U de Chile?

Otro paso importante

Una de las cosas más importantes ya parece haber sucedido. El propio Álvaro Madrid tiene grandes deseos de ser fichado por Colo Colo, por lo que se cuenta con ese plus en las negociaciones.

Sin embargo, otro tema a tratar es el dinero. Según informó Radio Cooperativa, en Viña del Mar esperan obtener, por lo menos, 300 mil dólares por el pase de Álvaro Madrid. Eso sí, el precio parece conversable.

Habrá que ver si Colo Colo está dispuesto a pagar aquella cifra o si los propios Ruleteros acceden a una cifra más baja. De todo ello dependerá que la transacción llegue a buen puerto. Por el momento, las negociaciones siguen en pie.

Publicidad

Publicidad

El capitán de Everton está a nada de vestirse de albo | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?