Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Es falso…”: aseguran que Colo Colo no se ha contactado con Everton para llevarse a Álvaro Madrid

Dimes y diretes con respecto al posible fichaje del capitán de Everton de Viña del Mar por parte de Colo Colo. Se vienen horas importantes...

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Al parecer Colo Colo no ha contactado a Everton de Viña del Mar.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAl parecer Colo Colo no ha contactado a Everton de Viña del Mar.

En Colo Colo intentan darle un giro a su nefasto comienzo en la Liga de Primera. Para ello, aún queda la posibilidad de reforzarse a lo grande. Eso es precisamente lo que pretenden al pensar en Álvaro Madrid, capitán de Everton de Viña del Mar.

El volante ruletero asoma como una de las últimas piezas que pretende encajar el cuadro popular para el primer semestre de este 2026. Para ello, hay varias cosas que tienen que suceder.

La más importante es que Álvaro Madrid no puede jugar este lunes, cuando los viñamarinos enfrenten a Unión La Calera. Esto, porque un jugador que suma minutos en el torneo nacional por un club, ya no puede ser contratado por ningún otro hasta el mercado de invierno. Aunque este hecho no parece ser lo más importante en la agenda del propio volante.

Esto pide Everton de Viña del Mar para dejar ir a su capitán a Colo Colo

ver también

Esto pide Everton de Viña del Mar para dejar ir a su capitán a Colo Colo

Desmienten información de acercamiento

Pese a que se ha hablado mucho de la cercanía que se ha generado en las negociaciones por Álvaro Madrid entre Colo Colo y Everton, al parecer no existiría ni siquiera un pre acuerdo entre las partes.

¿Por qué? Según contó el periodista Diego Peralta, es falso que Colo Colo se haya puesto en contacto con Everton para el fichaje de Madrid. Todo estaría negociándose entre albos y el representante del jugador, por lo que falta un paso importante en la ecuación.

Álvaro Madrid jugando ante su posible futuro club | Photosport

Álvaro Madrid jugando ante su posible futuro club | Photosport

Publicidad

Pese a ello, Javier Torrente lo dejó afuera del duelo ante Unión La Calera, por lo que no habría un primer problema para su fichaje. En los próximos días habría información más fehaciente sobre el traspaso.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Publicidad
Se cae uno de los anhelos más importantes de Colo Colo en el mercado de fichajes

ver también

Se cae uno de los anhelos más importantes de Colo Colo en el mercado de fichajes

Lee también
El dinero que pide Everton a Colo Colo por su capitán
Colo Colo

El dinero que pide Everton a Colo Colo por su capitán

Lo apadrinó el DT de la U, tuvo un mal 2025 y lo dan por seguro en Colo Colo
Colo Colo

Lo apadrinó el DT de la U, tuvo un mal 2025 y lo dan por seguro en Colo Colo

Concepción remece el mercado con un goleador que brilló en la Primera B
Mercado de fichajes 2026

Concepción remece el mercado con un goleador que brilló en la Primera B

¡Tiembla Ortiz! Colo Colo le quita su respaldo y ya tiene reemplazante
Colo Colo

¡Tiembla Ortiz! Colo Colo le quita su respaldo y ya tiene reemplazante

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo