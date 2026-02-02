En Colo Colo intentan darle un giro a su nefasto comienzo en la Liga de Primera. Para ello, aún queda la posibilidad de reforzarse a lo grande. Eso es precisamente lo que pretenden al pensar en Álvaro Madrid, capitán de Everton de Viña del Mar.

El volante ruletero asoma como una de las últimas piezas que pretende encajar el cuadro popular para el primer semestre de este 2026. Para ello, hay varias cosas que tienen que suceder.

La más importante es que Álvaro Madrid no puede jugar este lunes, cuando los viñamarinos enfrenten a Unión La Calera. Esto, porque un jugador que suma minutos en el torneo nacional por un club, ya no puede ser contratado por ningún otro hasta el mercado de invierno. Aunque este hecho no parece ser lo más importante en la agenda del propio volante.

Desmienten información de acercamiento

Pese a que se ha hablado mucho de la cercanía que se ha generado en las negociaciones por Álvaro Madrid entre Colo Colo y Everton, al parecer no existiría ni siquiera un pre acuerdo entre las partes.

¿Por qué? Según contó el periodista Diego Peralta, es falso que Colo Colo se haya puesto en contacto con Everton para el fichaje de Madrid. Todo estaría negociándose entre albos y el representante del jugador, por lo que falta un paso importante en la ecuación.

Pese a ello, Javier Torrente lo dejó afuera del duelo ante Unión La Calera, por lo que no habría un primer problema para su fichaje. En los próximos días habría información más fehaciente sobre el traspaso.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

