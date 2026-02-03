“Se despreocupa del balón”: El audio del VAR que complica a Juan Martín Lucero en la U

Juan Martín Lucero protagonizó una de las polémicas más llamativas de la primera fecha de la Liga de Primera. Esto debido a que el delantero de Universidad de Chile recibió tarjeta roja directa y alcanzó a estar solo 20 minutos en la cancha del Estadio Nacional.

Todo se registró cuando el jugador disputó un balón dividido con Enzo Ferrario. El tema es que el goleador dejó su brazo más arriba y golpeó al defensa audino. Lo que no pasó desapercibido por el juez Gastón Philippe que al ver la jugada de inmediato desenfundó la tarjeta roja.

Lo que llamó la atención hasta en Francisco Meneghini que se sorprendió con la decisión del árbitro. “Pensé que la iba a anular. Me parece que es una jugada típica de partidos, lo tomaron y se lo trata de sacar. No hay intención de golpear”, enfatizó Paqui tras el empate.

Así las cosas, desde el VAR apoyaron a Phillippe y recalcaron que su decisión fue la acertada. “Vemos a dos jugadores que disputan el balón. El árbitro observa que el jugador azul golpea con su puño en el rostro del rival, despreocupándose del balón. Por lo que se sanciona al tiro libre y expulsa al infractor por juego brusco grave”, detallaron en el chequeo del VAR que publicó este martes la ANFP.

Lucero recibió roja directa por juego brusco grave.

Audio del VAR complica a Lucero

“No es una mano natural. Tengo claramente el movimiento adicional y golpe en el rostro”, se alcanza a escuchar en la referencia que se le dio a Philippe. Por lo que se apoyó su decisión desde la cancha del Nacional. Lo que complica a Juan Martín Lucero ya que en la U podrían perderlo para los próximos partidos ante Huachipato y Palestino.

“El VAR en su chequeo observó que Lucero se despreocupa del balón y realiza un movimiento que golpea a su rival confirmando lo descrito por el árbitro”, complementaron en el registro que dura 91 segundos.

Así las cosas, en la U todavía mantienen la esperanza de revertir el castigo impuesto por el pito nacional. “No creo en una mala fe ni teorías conspirativas, pero sí nos parece que no fue un bien día del árbitro”, recalcó Manuel Mayo, por lo que apelarán al castigo del “Gato”.

