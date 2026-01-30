Expulsado a los 20 minutos: El caótico debut de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Juan Martín Lucero se transformó en el refuerzo más comentado del mercado de fichajes. El ex Colo Colo, llegó en está ventana de contrataciones proveniente de Fortaleza a Universidad de Chile y de inmediato su nombre se ubicó como carta principal en el ataque de Francisco Meneghini.

Por lo mismo Paqui no dudó en mandar a la cancha al “Gato” cuando la U necesitaba renovar la delantera y agarrar un segundo aire para doblegar a Audax Italiano. El trasandino ingresó por Octavio Rivero y tuvo destellos de buen fútbol. De inmediato se conectó con Charles Aránguiz y Lucas Assadi.

Sin embargo, cuando empezaba a tomar ritmo protagonizó una desafortunada jugada que dejó a la U al borde del abismo. Lo que finalmente condenó el resultado para los azules.

En pelota dividida con Enzo Ferrario, el goleador le dio un manotazo en la cara al defensa audino. “Hay un forcejeo, pero la mano de Lucero va muy arriba”, complementó Aldo Schiappacasse en la transmisión de TNT Sports.

Lucero alcanzó a jugar solo 20 minutos en su debut por la U

El debut para el olvido de Lucero

Tras lo ocurrido con Felipe Salomoni, el juez Gastón Philippe no titubeó y ni necesitó de revisión del VAR. El pito central de inmediato desenfundó la tarjeta roja y Lucero dejó al Romántico Viajero con nueve.

Un debut para el olvido ya que solo alcanzó a estar 20 minutos en cancha. Lo que se sumó a los graves incidentes en la galería sur y al pobre juego colectivo que mostró la U. Por suerte la revancha está a la vuelta de la esquina la próxima fecha ante Huachipato.

Aunque para Lucero podría ser aún peor, ya que se perderá los encuentros ante acereros y luego frente a Palestino, que será prácticamente la previa a la llave de Copa Sudamericana a disputarse en marzo.

