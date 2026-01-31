Lucas Cepeda vivió su primer partido en Elche. Si bien fue con derrota, la experiencia de enfrentar a Barcelona en La Liga, será algo que jamás olvidará.

El jugador campeón con Colo Colo ingresó en el minuto 74, cuando ya caían por 3-1. Pese a que no pudo cambiar el destino del encuentro, en algunas jugadas mostró pinceladas de lo que hizo en los Albos y en la selección chilena, por lo que genera ilusión en sus nuevos hinchas.

El comentario por Lucas Cepeda

En los poco más de 15 minutos que estuvo Lucas Cepeda en el terreno de juego, se le vio participativo y con personalidad, pese a que solo lleva unos días en España. Como era lógico, comenzó en la banca en su primer duelo, pero poco a poco espera ir ganándose su lugar.

Ubicado como extremo derecho, desde ahí el formado en Santiago Wanderers intentó hacer daño. Incluso tuvo una ocasión de gol, pero le quedó para su pierna menos hábil y no la finalizó de buena manera. Pese a esto, el medio catalán Mundo Deportivo destacó al nacional.

“El chileno, recomendado por Arturo Vidal, se estrenó con un remate que paró Joan García y dejó buenas sensaciones en el Martínez Valero“, escribieron desde el reconocido medio español. En pocos minutos, Cepeda pudo dar una muestra de su habilidad.

De esta manera, Lucas Cepeda deja atrás su debut en Europa y ahora se enfoca en ganarse un lugar. El extremo de 23 años intenta ser uno de los jugadores que lidere a la selección chilena en el próximo proceso de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

El próximo desafío de Elche y Cepeda será el sábado 7 de febrero, cuando enfrenten en condición de visita a Real Sociedad por La Liga. Ahí el chileno ya tendrá más conocimiento con sus compañeros y podrá optar a un puesto como titular.