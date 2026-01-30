El ex centrocampista del Tottheham y la Selección Inglesa, Dele Alli, sigue en pie firme para buscar un nuevo club en este mercado, tras quedar como agente libre en septiembre del 2025, donde revelan que el jugador podría estar cerca de llegar a LaLiga y convertirse en compañero de Lucas Cepeda.

El jugador cerró un duro 2025, ya que tras arribar al Como de la Serie A, el jugador no pudo posicionarse en la escuadra, disputando solo 20 minutos en la escuadra luego de dos años sin jugar. Tras esto, Alli sigue con su deseo de volver a las canchas y regresar a su mejor versión.

Los equipos que buscan a Dele Alli

El jugador es agente libre y habría recibido ofertas del Real Oviedo, Sevilla, Elche y Getafe que disputan la primera división de España.

Según revelan el Oviedo buscaría hacer el primer movimiento para sumar al jugador, ya que consideran que será un refuerzo que aportará liderazgo ofensivo y experiencia internacional.

Dele Alli podría llegara a LaLiga. (Photo by George Wood/Getty Images)

La carrera de Dele Alli

Con 29 años, Alli vivió duros momentos tras su salida del Tottenham, donde se convirtió en una de las figuras de la escuadra siendo parte de un fuerte equipo que tenía a figuras como Harry Kane, Christian Eriksen y Son Heung-Min.

Tras salir de los Spurs, el jugador llegó al Everton donde tuvo una complicada etapa debido a las lesiones, pasando también por el Besiktas a préstamo, pero en su regreso no fue renovado. Desde el 2023 el jugador solo ha disputado un puñado de partidos.

Cesc Fàbregas lo llamó como refuerzo al Como, pero en su única aparición con el cuadro italiano terminó siendo expulsado y meses después su contrato fue rescindido.