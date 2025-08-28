Dele Alli atraviesa una etapa complicada en su carrera, luego de quedar fuera de los planes de pretemporada del Como 1907 que dirige Cesc Fàbregas. Por estos motivos, el retiro sonó como una posibilidad y recientemente se reveló cuál sería su siguiente paso.

Sin embargo, el mediocampista inglés no piensa en el retiro y mantiene firme su intención de continuar su carrera profesional en busca de un nuevo club esta temporada.

El siguiente paso de Dele Alli

Durante las últimas semanas surgieron versiones sobre un posible retiro anticipado a los 29 años, pero lo cierto es que Alli sigue trabajando por recuperar su nivel y encontrar un equipo que le permita volver a competir.

Según reveló The Times, el exjugador del Tottenham ya fue informado sobre que no es parte los planes del Como para la nueva temporada, esto a menos de un año después de unirse al equipo con un contrato de 18 meses.

A pesar de los rumores sobre un posible retiro, el medio informa que el jugador buscará seguir reconstruyendo su carrera en un nuevo equipo.

La etapa de Alli en el Como tuvo un resultado totalmente inesperado, en donde estuvo fuera largo tiempo producto de una lesión, mientras que en su regreso fue expulsado a los 10 minutos por una falta sobre su excompañero Ruben Loftus-Cheek.

El jugador fue expulsado tras fuerte lesión sobre excompañero, marcando así su último partido con la escuadra. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La tarjeta roja fue decisiva para su carrera dentro del Como, ya que desde allí no volvió a jugar con el equipo italiano.

Dele ha hecho público los efectos de su vida personal en su carrera, señalando hablando sobre el desgaste psicológico y revelando en una emotiva entrevista en 2023 que sufrió abusos durante su infancia y problemas de adicciones.

