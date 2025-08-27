Un complejo momento está pasando Christian Eriksen, quien tras finalizar el contrato con el Manchester United, luego de 3 años en el club, no ha podido encontrar un nuevo club esta temporada y quedan pocos días para el cierre del Mercado de Pases.

El seleccionado danés ganó con los ‘diablos rojos’ la Carabao Cup y la FA Cup, sin embargo, no se extendió su estadía en Old Trafford, siendo uno de los tres jugadores cuyos contratos expiraron esta temporada y se encuentra como agente libre.

El Wrexham de la Championship se interesó en el danés y buscó su fichaje, pero nada se concretó y de hecho, el entrenador Phil Parkinson confirmó que hubo una llamada de negociación entre ambas partes, pero nada llegó a puerto.

El otro drama que enfrenta Eriksen

Además de encontrar club, la figura danesa enfrenta otra encrucijada: puede quedar sin opción de ir al Mundial 2026.

Esto debido a que el seleccionador Brian Riemer señaló que para el próximo partido de Dinamarca en septiembre, sería muy polémico llamar a un jugador que se encuentra sin club o sin regularidad, sin importar la calidad de este.

ver también ¡Adiós, Inglaterra! Jamie Vardy suena con fuerza para reemplazar a goleador en la Serie A

“Es una situación desafortunada en la que se ha metido Christian”, comentó al medio Ekstra Bladet hace algunos meses.

Publicidad

Publicidad

A pesar de que con Manchester United no pudo consolidarse ni tampoco quedarse con la titularidad, el jugador sigue siendo una pieza crucial de su selección nacional.

Con pasos por Inter de Milan, Brentford y Tottenham, en donde vivió la mejor etapa de su carrera, esta es la primera vez que pasa tanto tiempo sin encontrar un nuevo club.

Publicidad

Publicidad

Dinamarca se enfrentará a Escocia y Grecia en septiembre en su lucha por la clasificación para el Mundial del próximo año en Estados Unidos.