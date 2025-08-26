Damián Pizarro tiene nuevo club. El chileno se adelantó a la hora de definir su futuro en el Udinese a Alexis Sánchez y jugará en la máxima categoría del fútbol francés.

El Le Havre de Francia anunció el arribo del ex artillero de Colo Colo para la temporada 2025/26, siendo la Alta Normandía como el nuevo e inesperado destino.

El arribo del jugador ya es una realidad, pero de cara a su nueva oportunidad en el fútbol europeo tendrá un particular “problema” que deberá enfrentar en las próximas semanas.

El “problema” que deberá enfrentar Damián Pizarro en Francia

La llegada de Damián Pizarro en Le Havre de Francia, uno de los decanos e históricos del fútbol de aquel país, le va a suponer un “problema” que deberá enfrentar.

Y si bien en sus primeras palabras sorprendió a propios y ajenos hablando en francés, lo cierto es que será uno de los puntos que deberá tomar mucha atención el ex Colo Colo.

En su paso por Udinese, Pizarro contó con Alexis Sánchez como compañía, al igual que jugadores españoles. Escenario distinto en su llegada al cuadro francés.

De hecho, la plantilla de Le Havre no cuenta con jugadores de origen latino. De hecho, cuenta con varios nacionalizados principalmente de África, como Marruecos, Senegal, Argelia e incluso de Mauritania.

Así, el exjugador albo será el primer latino en el club durante esta temporada que dice presente en el cuadro francés, al menos por este mercado de fichajes. El desafío del idioma y adaptarse a la nula presencia del habla hispana será clave para su futuro.

Damián Pizarro tendrá un particular “problema” en su llegada a Francia. Foto: Le Havre.

Un club que también tiene otros problemas

Le Havre recibe a Damián Pizarro en posiciones complicadas en la Ligue 1, otro de los problemas que deberá enfrentar en el inicio de temporada.

De hecho, tras dos fechas, el decano francés está en el lugar 16 con cero puntos, pero con una diferencia de gol que lo tiene en lugares de promoción por el descenso.

Quedará esperar ahora para ver si es que el atacante podrá convencer a su entrenador. El chileno necesita con urgencia recuperar ritmo y así seguir con el nivel que ilusionó a todo el país.

Así, se prepara para un nuevo desafío en su carrera con la camiseta de Le Havre. El delantero se jugará su opción en la Ligue 1, un torneo que gracias al PSG ha tomado más protagonismo en Europa en los últimos años.