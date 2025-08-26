El mercado de fichajes en Europa se sigue moviendo y hay chilenos que están haciendo noticia. En las últimas horas se oficializó la salida de Damián Pizarro del Udinese para llegar a un nuevo e inesperado destino.

El Le Havre de Francia anunció el arribo del ex artillero de Colo Colo para la temporada 2025/26. Al no estar sumando minutos en Italia, el delantero criollo decidió dar un paso más y aterrizar en un torneo que cada vez va tomando más protagonismo.

El arribo del jugador ya se realizó, pero lo que nadie se esperaba era algo que hace algunos instantes ocurrió: hablar en francés. En un video, el chileno sacó aplausos con un mensaje a los hinchas y que ya se viraliza en redes sociales.

Damián Pizarro se luce con su francés en su presentación

El cambio de equipo de Damián Pizarro ha dado que hablar en las últimas horas. El delantero dejó el Udinese para buscar más minutos y vestirá la camiseta de la Le Havre de la Ligue 1 en la temporada 2025/26.

“¡Un prometedor futbolista chileno ha llegado a Cielo & Marina! Damián Pizarro, de 20 años, acaba de fichar por la temporada, cedido por el club italiano Udinese“, anunció el cuadro francés. “Aunque este robusto delantero centro diestro ha jugado poco en su primer año en Italia, empezó muy joven en el prestigioso club chileno Colo Colo, habiendo disputado ya 58 partidos (incluidos 13 en la Copa Libertadores) y 12 goles, además de 8 asistencias, ganando la Copa de Chile en 2023 y el campeonato en 2024“, añadieron.

Eso no fue todo, ya que también remarcaron que el chileno se va de Italia para poder ser opción en la Roja. “Con el objetivo de regresar a la selección absoluta nacional, con la que tiene una convocatoria, Damian Pizarro vestirá la camiseta de Cielo & Marina adornada con el número 9“.

Pero lo que más llamó la atención de los hinchas fue lo que vino después. En su primer video como jugador de Le Havre, el delantero sorprendió hablando en un perfecto francés. “Hola, yo soy Damián. ¡Vamos HAC!“, dijo para ganarse los aplausos de los hinchas.

Quedará esperar ahora para ver si es que el atacante podrá convencer a su entrenador. El chileno necesita con urgencia recuperar ritmo y así seguir con el nivel que ilusionó a todo el país.

Damián Pizarro se prepara para un nuevo desafío en su carrera con la camiseta de Le Havre. El delantero se jugará su opción en la Ligue 1, un torneo que gracias al PSG ha tomado más protagonismo en Europa en los últimos años.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Udinese?

En su paso por Udinese, Damián Pizarro logró disputar un tota de 7 partidos oficiales entre el equipo Primavera y el plantel de honor. En ellos no tuvo goles, aportó con 1 asistencia (Sub 20) y alcanzó los 305 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo puede debutar Damián Pizarro en Le Havre?

Damián Pizarro ya está en Francia y comienza su lucha por tomar camiseta de titular en Le Havre. El delantero puede hacer su estreno en la Ligue 1 este domingo 31 de agosto cuando, desde las 11:15 horas, reciban al Niza.