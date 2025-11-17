Colo Colo puede salir al rescate del gran proyecto del fútbol chileno: “Tiene cualidades…”

Uno de los grandes proyectos del fútbol chileno es el delantero Damián Pizarro, por algo a sus 20 años ya vive su segunda temporada en Europa tras su salida de Colo Colo.

Udinese se hizo con los servicios del goleador, porque se interesó en sus servicios tras ganarle la camiseta titular en los albos a los 18 años y por su tempranero debut en la selección chilena.

Sin embargo, Pizarro no se adaptó al fútbol italiano y fue enviado a préstamo a Le Havre de la Ligue 1 de Francia para sumar minutos, aunque tampoco ha convencido en el club galo y pasa más en la banca que en la cancha.

Pablo Contreras analiza el presente de Damián Pizarro

Un ex seleccionado chileno que triunfó en el fútbol francés es Pablo Contreras, quien brillara con la camiseta de AS Mónaco, por lo que se siente en libertad de aconsejar a Damián Pizarro.

El ex defensor habló del triste presente del atacante, quien no ha podido consolidar sus condiciones en el fútbol europeo.

“Es complicado porque, cuando llegas a una institución fuera de Chile, estás ocupando la plaza de un compañero y te exigen mucho más. (Le diría) que tenga mucha perseverancia, que siga trabajando y que sea fuerte mentalmente, es lo principal”, señaló Contreras a As.

Además, Pablo Contreras no descartó que el regreso de Pizarro a Colo Colo sea positivo, porque además en el Cacique necesitan reforzar la delantera para 2026.

“El ser jugador de Colo Colo ya te hace mentalmente ser más fuerte y, además, tiene unas cualidades tremendas. Ojalá Dios quiera que pueda revertir la situación que está viviendo y que tenga el mayor de los éxitos. Se lo deseo de todo corazón“, cerró Contreras sobre Pizarro.

