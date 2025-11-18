“Hasta el último minuto”: Iquique suma importante refuerzo para superfinal contra Cobresal

La Liga de Primera entra en su recta final y ahora las miradas se fijan en la parte baja de la tabla. Esto debido a que se juegan los dos descensos directos y hay varios clubes que lucharán por mantener la categoría y salvarse del fantasma de la B.

Así es el caso de Deportes Iquique que se mantiene como colista con 18 unidades. Pero el último triunfo ante Calera, renovó los ánimos y las derrotas de Limache junto a Unión Española, le dan un nuevo aire de ilusión para los del norte.

Por lo mismo, la dirigencia tomó una importante decisión y confirmó precios populares para la galería, tal como lo hizo Deportes Limache. Es así como quedó a solo seis mil pesos para lo que será la superfinal ante Cobresal.

Medida a la que respondieron de inmediato los hinchas de Iquique, que confirmaron que estarán hasta las últimas y en tiempo récord ya agotaron el sector norte del Tierra de Campeones. Por lo que se espera un lleno total ante los mineros.

“Venimos de un triunfo y queremos seguir luchando hasta el último minuto. Tu apoyo en casa siempre marca la diferencia. ¡Los esperamos este viernes!”, recalcaron a través de las redes sociales de Iquique.

Así está la tabla de la Liga de Primera

De esta forma los celestes tendrán un refuerzo importante en las tribunas y que, como se ha dicho en más de una ocasión, le da un nuevo envión anímico al elenco que busca zafar del descenso.

¿Qué partidos le quedan a Deportes Iquique?

El cuadro dirigido interinamente por Rodrigo Guerrero tiene tres partidos para revertir la tabla y mantenerse en la Liga de Primera. El primer encuentro será este viernes 21 de noviembre cuando reciba a Cobresal a las 20:00 horas.

Luego el fixture indica la visita a Everton el domingo 30/11. Para cerrar la temporada, será local ante Universidad de Chile en un duelo en el que esperan lograr la hazaña y mantener la categoría.

