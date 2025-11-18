Después de que este volante central no pudo consagrarse nunca como figura en la U de Chile, la dirigencia azul decidió mandarlo a préstamo a la primera división de Argentina. Un negocio redondo, a juzgar por las cifras que se manejaban en la operación.

Las referencias son para Emmanuel Ojeda, quien de todas formas se ganó el recuerdo de varios hinchas del Bulla: fue quien asistió a Israel Poblete en el gol a Colo Colo que rompió la racha sin triunfos en el estadio Monumental. Pero no mucho más que eso.

En la última fecha de la fase regular trasandina, Ojeda anotó un gol en un partido muy polémico que el Globo igualó ante Barracas Central. Un duelo que incluyó una amenaza del árbitro al ex DT del Romántico Viajero Frank Kudelka, quien luego de ese cotejo le puso punto final a su ciclo en los Quemeros.

Carlos Palacios lucha con Emmanuel Ojeda en el Superclásico del fútbol chileno. (Pepe Alvujar/Photosport).

Pues bien, quién sabe si a raíz de la eliminación de Huracán, en la directiva le pusieron freno a una decisión que parecía zanjada: activar la opción de compra estipulada en el préstamo de Ojeda. Una cláusula que se puede ejercer hasta el 20 de diciembre.

“La dirigencia optó por dejar todo en pausa, mientras que la postura del jugador es mantenerse en Argentina”, contó Cooperativa Deportes en su edición PM de este lunes 17 de noviembre. Al parecer, en la plana mayor del Globo van a estirar al máximo el elástico antes de tomar una determinación.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue DT de la U, se ofreció combos con árbitro y ahora deja la grande en el fútbol argentino: “Un paso al costado…”

Huracán de Argentina deja en vilo a la U de Chile con Emmanuel Ojeda

Emmanuel Ojeda llegó a la U de Chile desde Rosario Central de Argentina y según Transfermarkt, esa operación rondó los 373 mil euros. Es decir, poco más de 430 mil dólares. Una cifra menor a la que percibiría Azul Azul en caso de que Huracán active la opción de compra.

“Tanto el propio jugador como su representante harán lo posible para que se concrete la venta en un monto cercano a los 700 mil dólares”, detalló el medio antes citado. Ojeda, quien tiene 28 años, sumó mucha continuidad en el cuadro de Parque Patricios. O sea, serían casi 650 millones de pesos chilenos a las arcas de Azul Azul.

Emmanuel Ojeda ante Talles Magno del Corinthians en la Copa Sudamericana 2025. (Daniel Jayo/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Disputó 37 partidos, marcó dos goles y regaló dos asistencias, además de haber recibido cinco tarjetas amarillas en mil 938 minutos de acción. Habrá que ver en qué termina la historia de Ojeda, uno de los cedidos que tienen los azules en el extranjero. Otro futbolista en la misma situación es su compatriota argentino Luciano Pons, quien brilla en el Atlético Bucaramanga de Colombia.

ver también ¿Se queda a la mala? Avisan que polémico ex U de Chile se niega a volver tras el préstamo

Así terminó Huracán en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2025

Huracán quedó fuera de la postemporada en la Liga Profesional de Argentina y así quedó en la tabla de posiciones.

Publicidad