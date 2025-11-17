¿Se queda a la mala? Avisan que polémico ex U de Chile se niega a volver tras el préstamo

Se acerca fin de temporada y con el inicierto futuro de Gustavo Álvarez en la banca, en U de Chile alistal el plantel 2026. Ahí, numerosos nombres deben retornar de préstamo, donde uno en especial ha sido tema.

Se trata de Luciano Pons, el argentino que llegó como estrella el año pasado al CDA y pasó sin pena ni gloria por el equipo. Tras eso, se fue a préstamo al fútbol colombiano, donde mejoró sus números en el Atlético Bucaramanga.

Pero debido a su contrato, el artillero debe volver a la U, lo que se contrapone con su deseo. Para eso, el equipo cafetalero debe hacer efectiva la opción de compra de su pase, por 500 mil dólares.

Delantero de U de Chile avisó que no quiere volver

Desde Colombia alertaron la decisión de Luciano Pons con U de Chile. Es más, la información apunta a que el propio jugador tomó contacto con el equipo para avisar que su deseo es seguir en tierras cafetaleras.

Luciano Pons en Atletico Bucaramanga /Photosport

“Luciano Pons quiere seguir en Atlético Bucaramanga. De hecho, yo sé que le dijo a Universidad de Chile que él quiere quedarse y que acepten la oferta. Las diferencias siguen, pero los diálogos continúan”, dijo el periodista local Pipe Sierra.

Pero no basta solo con el deseo del jugador, ya que un importante inconveniente surgió para él y la U. Es que por ahora, el elenco colombiano no está dispuesto a desembolsar los 500 mil dólares por su carta.

Pons y su año 2024 en la U /Photosport

Por eso, el propio Pons se acercó a la dirigencia de Azul Azul para arreglar el asunto, aunque todo dependerá de resolver primero el futuro de la banca de U de Chile y sus refuerzos extranjeros para el 2026.

