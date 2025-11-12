Es tendencia:
Gustavo Álvarez hace temblar a U de Chile: nuevamente aparece en el horizonte de Perú

Con los amistosos de Perú ante Rusia y la Roja, el entrenador de Universidad de Chile vuelve a rondar en el vecino en el país.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez suma interesados ante una posible salida de la U.
Gustavo Álvarez suma interesados ante una posible salida de la U.

La fecha FIFA del mes de noviembre tendrá especial atención en Rusia, donde la selección de ese país enfrentará a la selección chilena y la selección de Perú, donde nuevamente aparece un nombre para tomar la banca de ese equipo.

Gustavo Álvarez vive una etapa de análisis en Universidad de Chile, cuando quedan tres partidos para finalizar la temporada, en busca de una clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Pero mientras en la U esperan una definición del entrenador, el técnico argentino aparece en los comentarios a muchos kilómetros de distancia, donde estará latente su nombre en el amistoso de Perú vs Rusia.

Todo, porque la selección del vecino país también está en búsqueda de un entrenador, donde el hombre del buzo del cuadro bullanguero está dentro de las carpetas.

Gustavo Álvarez vuelve a sonar en Perú.

Gustavo Álvarez vuelve a sonar en Perú. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Gustavo Álvarez deja U de Chile?

El mes de noviembre será de definiciones en todo sentido en Universidad de Chile, donde están a la espera de una evaluación del técnico Gustavo Álvarez para continuar con el proyecto.

Esta jornada (14.00 horas) la selección de Perú visitará Rusia, donde nuevamente estará latente el nombre del nuevo entrenador que buscan para asumir un nuevo proyecto.

Tal como cuando la U jugó ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, el argentino vuelve a sonar como una de las alternativas, donde el marcador de esta jornada puede dar otro impulso.

Eso no es todo, porque el próximo 18 de noviembre la Roja enfrentará a Perú, por lo que Gustavo Álvarez sigue rondando en los medios peruanos como una de las grandes opciones.

