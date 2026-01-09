Uno de los episodios más polémicos de la Liga de Primera 2025 lo protagonizó el delantero Joaquín Montecinos. Sus grandes deseos de vestir la camiseta de Colo Colo le pasaron la cuenta.

El veloz delantero estaba bien considerado en O’Higgins por Paqui Meneghini y tuvo regularidad en el primer semestre, por ende, llamó la atención del Cacique para la segunda parte del año.

Montecinos tuvo conversaciones con Colo Colo y pidió permiso para no ser citado en la fecha 16° y así negociar con ByN. Aquello le pasó la cuenta, porque no prosperó su partida al Monumental y el DT rancagüino lo cortó para siempre, por lo que tuvo que rescindir contrato y estuvo seis meses cesante.

La revancha de Joaquín Montecinos con Colo Colo

El calvario de Joaquín Montecinos alejado de las canchas se acabó, porque fichó en Deportes Limache de cara a la temporada 2026 y espera retomar su nivel en el cuadro tomatero.

El destino quiso que el ex Xolos de Tijuana tuviera una revancha inmediata con el equipo que lo dejó sin pan ni pedazo, Colo Colo, porque el elenco limachino se mide con los albos en la primera fecha en calidad de local.

Montecinos entrenando en Limache.

El equipo de Víctor Rivero se hizo fuerte ante el Cacique en 2025, porque jugaron cuatro partidos, con dos victorias para Limache, dos empates y cero triunfos para el elenco popular.

El fútbol da revanchas y eso es en lo que ya está pensando Joaquín Montecinos tras ver el fixture de la Liga de Primera.