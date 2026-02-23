Universidad de Chile no levanta en la Liga de Primera, porque se han jugado cuatro fechas del torneo nacional 2026 y los azules todavía no suman ninguna victoria.

La U de Francisco Meneghini se llena de dudas y este domingo no pudo aguantar la ventaja ante Deportes Limache en el estadio Nacional, donde se produjo un empate 2-2.

La situación de los laicos es complicado, justamente ahora visitan a Colo Colo en el estadio Monumental y pueden perder a Lucas Assadi para el Superclásico, tras la lesión que sufrió ante los limachinos.

Joaquín Montecinos niega haber lesionado a Lucas Assadi

Lucas Assadi tuvo que ser reemplazado durante el entretiempo por una lesión en el tobillo izquierdo, donde el apuntado por el problema físico del volante ofensivo fue Joaquín Montecinos, sin embargo, el carrilero de Limache negó haber golpeado al jugador azul.

“No sé qué pasó, no sé si le pegué yo, no sentí que le pegué yo“, dijo de forma tajante el ex seleccionado nacional sobre la jugada que provocó la salida de Lucas Assadi.

Lucas Assadi se lesionó ante Limache. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Creo que se queda trabado por la cancha, que estaba en muy malas condiciones. Creo que se tuerce el tobillo, pero no sé. Ahí le pregunté a los muchachos para saber cómo está”, agregó Montecinos.

Lucas Assadi tiene que someterse a exámenes para saber la cuantía de su lesión y si podrá jugar el domingo ante Colo Colo en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

