La música y el fútbol suelen ir de la mano y es lo que nuevamente demostró Ke Personajes. Antes de saltar al escenario del Festival de Viña del Mar, hablaron de su amor por Universidad de Chile.

La ciudad jardín es el escenario del espectáculo internacional en estos días, con la realización del uno de los eventos más importantes de este lado del mapa. Entre los diversos artistas que llegan a la Región de Valparaíso, están los argentinos que tienen su corazón azul.

Los bullangueros de Ke Personajes

Ke Personajes será uno de los que intentará hacer bailar al monstruo en el Festival de Viña del Mar. En la tradicional conferencia de prensa previa a su presentación hablaron de todo e incluso, fueron consultados por el difícil presente que atraviesa Universidad de Chile.

“Sé que están pasando un momento (delicado), pero es necesario“, indicó Emanuel Noir. El cantante de 36 años se ha reunido en le pasado con jugadores del club e incluso, asistieron a un partido del Bulla en 2025, cuando vencieron por 5-0 a Guaraní en la Copa Sudamericana.

El vocalista de Ke Personajes reveló que la cercanía con Universidad de Chile es tal que hinchas de este equipo vinieron a apoyarlos a un concierto. “La U es muy popular en Viña, cuando nosotros tocamos acá, en un festival, la U vino, tiró sus trapos, prendió bengalas, compartió unas canciones y se retiró, con mucho respeto“, recordó.

El Romántico Viajero disputará el Superclásico ante Colo Colo este domingo 1 de marzo, en el Estadio Monumental a las 18:00 horas. Los dirigidos por Francisco Meneghini no han ganado ningún duelo en la temporada, pero el apoyo de Emanuel Noir no flaquea. Incluso, saludó a Mucho Gusto desde el balcón del Sheraton con un termo de la U.

Ke Personajes se presentará en el Festival de Viña del Mar por primera vez en su exitosa carrera. Los argentinos más bullangueros saltarán al escenario de la Quinta Vergara este miércoles 25 de febrero.