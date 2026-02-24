Pese a la derrota que sufrió a nivel local ante Colo Colo, la realidad es que el enfoque de O’Higgins está en poder superar el duro desafío que tiene en fase 2 de Copa Libertadores donde va con ventaja mínima ante el Bahía de Brasil.

A pesar de hacer un juego perfecto, el solitario gol del argentino Francisco González provoca que el técnico argentino Lucas Bovaglio tome recaudos de cara a una revancha que se jugará en Salvador de Bahía, con un clima de alta humedad, cancha pesada y más de 50 mil hinchas en el Arena Fonte Nova.

Por ello, el técnico de O’Higgins seguirá confiando en su base, la misma que jugó en la ida y que sólo tuvo un cambio ante Colo Colo, con el ingreso de Bastián Yáñez en lugar de Bryan Rabello. El resto del equipo será el mismo de hace una semana.

La formación de O’Higgins ante Bahía por Copa Libertadores

En la zona defensiva no habrá novedades. Estará Omar Carabalí en el arco, como ha sido durante todo este inicio de temporada. Para la última línea, Bovaglio confiará en el canterano Felipe Faúndez por derecha, los argentinos Alan Robledo y Miguel Brizuela, más Luis Pavez por la izquierda.

Para el mediocampo, O’Higgins jugará más agrupado, aunque mantendrá nombres. La dupla de contención será Felipe Ogaz con Juan Leiva. Por delante de ellos estarán Francisco González por diestra, Martín Sarrafiore en siniestra y la vuelta de Rabello como enganche. Junto a ellos, Arnaldo Castillo en ataque.

Así las cosas, el “Capo de Provincia” enfrentará a Bahía por Copa Libertadores con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez en defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore en mediocampo; Arnaldo Castillo en delantera.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la vuelta de la fase 2 en Copa Libertadores, entre Bahía y O’Higgins, se disputará este miércoles 25 de febrero desde las 19:00 horas en el Arena Fonte Nova en Salvador de Bahía, Brasil.

En resumen…

Miércoles 25 de febrero se juega la revancha entre O’Higgins y Bahía a las 19:00.

Lucas Bovaglio repetirá la formación de O’Higgins tras ganar la ida con ventaja mínima.