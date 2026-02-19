Un partidazo se va a jugar este sábado en Rancagua, porque el encumbrado O’Higgins recibe a Colo Colo en el duelo más destacado de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

El encuentro ya tiene una polémica, puesto que el entrenador de los celestes, Lucas Bovaglio, se quejó porque tendrán poco tiempo para preparar el partido, debido a que vienen de vencer a Bahía por la Copa Libertadores.

“La preparación del partido va a ser muy poca, casi nula, pero tenemos un rival como Colo Colo, que eso invita y nos desafía para buscar nuevamente un triunfo en casa”, se quejó el DT.

Gabriel Mendoza le responde a los reclamos de Lucas Bovaglio

Los dichos de Bovaglio generan polémica y para contraponer su versión en RedGol llamamos a Gabriel Mendoza, jugador formado en O’Higgins pero hincha e ídolo de Colo Colo, quien le responde al argentino.

El Coca se colgó de las declaraciones de Vicente Pizarro para responderle al DT, porque el ahora volante de Rosario Central señaló que en Argentina se juega mucho más que en Chile.

“Esta semana leí una nota de Vicho Pizarro y decía que en Argentina se juega mucho más que en Chile y tiene razón. Si queremos mejorar el nivel y ser más competitivos hay que jugar nomás. Hace rato está esa discusión, hay que mirar a Europa, Argentina y Brasil que juegan tres partidos en la semana y da lo mismo”, dijo el ex seleccionado chileno.

Las quejas de Lucas Bovaglio generaron polémica. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Jugar hartos partidos genera que los equipos tengan que darle minutaje a los jugadores jóvenes, se van viendo en el torneo nuevos futbolistas y eso va haciendo un torneo más competitivo”, agregó Mendoza.

Lo cierto es que el partido se jugará pese a los reclamos y O’Higgins quizá ponga un equipo mixto ante Colo Colo, pensando en la revancha con Bahía por la Copa Libertadores.

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

