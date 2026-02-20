Universidad de Chile vive uno de los peores inicios de torneo de los últimos años. Ante Deportes Limache es una verdadera final, donde de la mano de Lucas Assadi, necesitan ganar.

El Romántico Viajero solo suma 2 puntos de 9 posibles, mostrando además una muy mala imagen futbolística. Incluso, no son pocos los que dudan de la continuidad de Francisco Meneghini. Increíble, considerando que solo van tres fechas de la Liga de Primera.

El problema de Lucas Assadi

Entre las críticas que ha recibido Meneghini en su naciente ciclo en Universidad de Chile, es la función de Lucas Assadi. El 10 que fue una de las grandes figuras en 2025 con Gustavo Álvarez, parece incomodo y fuera de lugar bajo el mandato de Paqui.

Assadi tuvo varias ofertas para dejar Chile en el último mercado, pero los Azules rechazaron todas. Su contrato termina a fines de este 2026 y todavía no renueva el vínculo con el club que lo formó. El presente deportivo no es el mejor y ahora le sumó otro problema.

Fuera de la cancha, Lucas Assadi vivió un importante susto debido a una lamentable situación que vivió su madre. Paola Reygadas fue asaltada durante la noche de este jueves 19 de febrero, donde fue sustraído su teléfono por antisociales.

“A mi madre la acaban de asaltar, cualquier cosa a Instagram o Whatsapp no es ella”, escribió Assadi en sus redes sociales, para avisar de la situación y que así, nadie caiga en las estafas que ahora se realizan con los aparatos tecnológicos.

Imagen: Instagram

Ahora Lucas Assadi intentará dejar atrás este trago amargo del asalto a su madre. Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.