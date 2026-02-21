Pronósticos Tottenham vs Arsenal: derbi de Londres, un debut en los Spurs y la Premier en juego para los Gunners

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Tottenham vs Arsenal por la Premier League 2025/26.

Arsenal y Tottenham disputarán una nueva edición del Derbi del Norte de Londres por la fecha 27 de la Premier League 2025/26, en un duelo cargado de tensión. Los Gunners llegan tras registrar dos empates consecutivos; el más sorpresivo ante el colista, Wolverhampton, resultado que les hizo perder puntos clave en la lucha por el título y permitió que el Manchester City ahora dependa de sí mismo.

Del otro lado, los Spurs acumulan ocho compromisos ligueros sin victorias, racha que llevó a la directiva a despedir a Thomas Frank. Igor Tudor asumirá el mando del primer equipo por lo que resta de la temporada con el objetivo urgente de alejarse de la zona baja: actualmente suman 29 puntos, situándose solo cinco por encima del West Ham, que hoy ocupa puestos de descenso.

En este marco sorprendente, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de armar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Tottenham vs Arsenal

Ambos equipos anotarán: Si 1.83 Anotará o conseguirá una asistencia: Noni Madueke 2.00 Tarjetas de Arsenal: Menos de 2.5 1.78

El Derbi entre Spurs y Gunners promete goles

En seis de los últimos siete partidos de Tottenham en condición de local, contando todas las competencias, anotaron ambos equipos.

Panorama similar para Arsenal, ya que en seis de sus anteriores ocho presentaciones de visitante, los dos conjuntos festejaron un tanto o más.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

Madueke quiere romper su sequía frente a Tottenham

Noni Madueke registra tres goles y dos asistencias en sus últimos seis partidos con Arsenal. El inglés de 23 años llega en un gran momento para saldar una cuenta pendiente: marcarle a los Spurs. En cuatro enfrentamientos ante Tottenham Hotspur, no registró goles ni asistencias, aunque su equipo ganó los cuatro duelos.

Anotará o conseguirá una asistencia: Noni Madueke – 2.00 en bet365

El equipo de Arteta destaca por su bajo número de tarjetas

El equipo de Mikel Arteta se destaca, entre otras cosas, por su buena disciplina dentro del campo: en 25 de los 27 partidos que disputó, registró menos de tres tarjetas. Es el segundo equipo, junto a Nottingham Forest y solo por detrás de Manchester United, con menos amarillas recibidas, con 37. Además, es uno de los cinco equipos que no han recibido tarjetas rojas en el torneo.

Tarjetas de Arsenal: Menos de 2.5 – 1.78 en bet365

Cuotas en Tottenham vs Arsenal

