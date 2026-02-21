Colo Colo visita a O’Higgins por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 en la búsqueda de su tercera victoria consecutiva, resultado que tranquilizaría las críticas al entrenador Fernando Ortiz. Eso sí, el DT parece ir de menos a más al menos en lo que respecta al marcador.

Para el duelo, Ortiz confirmó la formación alba con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Claudio Aquino y Maximiliano Romero en ataque.

Así las cosas, Colo Colo presenta sólo un cambio respecto al equipo que derrotó en la agonía a Unión La Calera, por 1-0: Leandro Hernández ocupa el lugar del ausente Javier Correa.

El problema de Correa y la banca de Colo Colo

El delantero argentino del Cacique presenta una contractura en el isquiotibial izquierdo y en el Monumental prefieren no arriesgarlo, considerando que el próximo duelo será el Superclásico frente a Universidad de Chile.

Formación de Colo Colo contra O’Higgins.

En la banca de Colo Colo serán alternativas Eduardo Villanueva; Javier Méndez, Matías Fernández, Erick Wiemberg, Cristián Riquelme, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, Francisco Marchant y Yastin Cuevas.

De esta forma, Lautaro Pastrán será alternativa en Colo Colo al entrar en su primera citación como refuerzo del Cacique. De ingresar ante O’Higgins debutará con la camiseta alba.

Colo Colo visita a O’Higgins este sábado 21 de febrero, desde las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. Por la próxima fecha el Cacique recibirá a Universidad de Chile en el Superclásico 199.