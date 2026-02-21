Colo Colo se enfrenta a O’Higgins por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Los Albos van por su tercer triunfo consecutivo para mantenerse firme en la parte alta de la tabla, aunque sabe que la tarea en Rancagua será exigente.

Mientras que el Capo de Provincia, que marcha quinto con la misma cantidad de puntos que el cuadro popular, tras vencer 1-0 a Bahía de Brasil por la fase 2 de la Copa Libertadores, un resultado que elevó la confianza del equipo de cara a este duelo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. O’Higgins y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. O’Higgins, juegan este sábado 21 de febrero, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

