Se cerró el libro de pases en el Monumental y tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, Colo Colo dio por finalizado su mercado, tanto en el plantel masculino como femenino, luego de una evaluación positiva de la dirigencia sobre el equipo actual.

En Colo Colo Femenino, tras el tetracampeonato, se aseguró la continuidad de la base del equipo de Tatiele Silveira. Pese a algunas salidas, las Albas sumaron pocos refuerzos y apostaron por la estabilidad.

Plantel de Colo Colo Femenino 2026

Colo-Colo Femenino movió poco el mercado, pero sumó nombres puntuales. Uno de ellos es Claudia Salfate, lateral derecha proveniente de Coquimbo Unido y con pasos recientes por la Selección Chilena, incluida la Copa América de Ecuador 2025. En el Popular peleará camiseta con Michelle Olivares y Anaís Cifuentes.

La otra incorporación es la atacante brasileña Dioneide Nenem, quien arribó hace semanas a Macul y ya avisó de lo que puede dar: debutó en la Noche Alba Solidaria con un golazo al ángulo frente a Palestino. En ofensiva tendrá competencia directa con Mary Valencia y María José Urrutia.

También hubo varias despedidas en Colo Colo Femenino para este 2026. Algunas no fueron renovadas y otras buscaron más minutos fuera del club. La última en salir fue Elisa Durán, quien optó por su primera experiencia lejos del Cacique.

Las bajas son: Fernanda Hidalgo, Nicole Gutiérrez, Fabiana Yantén, Isabelle Kadzban, Fernanda Ramírez, Diana Díaz, Catalina Mellado Alvarado y Elisa Durán.

Con estos movimientos, la oncena titular de Tati Silveira sería con: Ryann Torrero en el arco; Michelle Olivares, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Rosario Balmaceda en defensa; Yastin Jiménez, Yessenia López y Yanara Aedo en mediocampo; Yenny Acuña, Dioneide Nenem y Mary Valencia en delantera.