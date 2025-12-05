Colo Colo vs U. de Chile: el invicto con el que llegan las albas a la final de la Liga Femenina

Colo Colo y U. de Chile animarán una final de infarto en la Liga Femenina. Albas y azules chocan este sábado 6 de diciembre en el Bicentenario de La Florida para definir al nuevo campeón del fútbol femenino chileno.

Muchas cosas se juegan en el sintético. Por parte de las albas, buscarán conquistar el tetracampeonato nacional y, también, ser campeonas invictas. Y es que, en la Liga Femenina, Colo Colo no ha perdido ningún partido.

Las albas han superado sus 30 duelos del año en el fútbol chileno, con 26 victorias en la fase regular y cuatro en play-offs (ida y vuelta) sobre Palestino y Coquimbo Unido. A eso se le suma, además, que las dirigidas de Tatiele Silviera hicieron 145 goles y recibieron apenas 5.

Por supuesto, las azules también se juegan cosas. La U viene a concluir una temporada destacada con 24 victorias, tres derrotas y tres empates. En La Florida, las dirigidas Cristóbal Jiménez buscarán arruinarle la racha al Cacique y, al mismo tiempo, volver a ganar un título tras cuatro años.

Colo Colo vs U. de Chile: se juega la final de la Liga Femenina

El duelo entre Colo Colo y U. de Chile en la final de la Liga Femenina se disputa este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en el Bicentenario La Florida. La definición por el título será transmitida por Chilevisión.

Por llegar a la final, ambos equipos se clasificaron a la Copa Libertadores femenina de 2026. Definirán quién será el Chile 1 en la cancha.

