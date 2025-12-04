De esas cosas que solo pasan en nuestro querido fútbol chileno y que salpicó hasta internacionalmente. Se trata del caso de Deportes Melipilla y su situación deportiva.

Es que las sanciones financieras no cesaron en el Potro Solitario, quien en la Segunda División fue castigado con resta de 36 puntos (cerró el torneo con -21) por la denuncia de la Unidad de Control Financiero.

Lo anterior, debido a que el club no restituyó la garantía para el pago por subrogación a los jugadores, sumado a otro castigo anterior a principio de año que lo dejó sin ascenso a Primera B. Pero resulta que los metropolitanos tuvieron tremendo salvavidas, que debe confirmarse ahora en la ANFP.

¿Se salvan del descenso con -21 puntos?

Melipilla cerró la Segunda División penúltimo en la tabla de la Segunda División, con -21 puntos (San Antonio es último, con -27, también por castigo). Si bien los dos últimos bajan al amateurismo, una desafiliación cambió el panorama.

“Barnechea perdió en la Corte Suprema. Estamos preguntando qué pasa con Barnechea, su situación, no hay una version oficial por parte del directorio de la ANFP. Lo oficial hasta ahora es que es uno de los descendidos junto a San Antonio”, reportó el programa Los Tenores, de Radio ADN.

Siguiendo con el informe del periodista Eduardo Figueroa en la señal, su información apunta a que “en este minuto, Melipilla se estaría salvando de caer el futbol amateur (Tercera A)”.

“En Chile un equipo se salvó del descenso con -21 puntos, eso es lo oficial hasta ahora”, cerró, dejando en claro que aún falta el veredicto final de la ANFP para consumar la hazaña de Deportes Melipilla.

