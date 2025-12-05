Universidad de Chile está en el norte del país, donde en la jornada del sábado enfrentarán a Deportes Iquique por la última fecha de la Liga de Primera 2025, que marcará también la despedida del técnico Gustavo Álvarez.

Mientras algunos jugadores deben resolver la continuidad en el plantel bullanguero para la temporada 2026, hay un grupo que entrena en silencio en el Centro Deportivo Azul.

Se trata de tres jugadores que salieron de la cantera de los azules, que han regresado de préstamo y que deben resolver si seguirán o serán opción de salida el próximo año.

Justo esta jornada publicaron una fotografía en el camarín de la U en el CDA en sus redes sociales, donde los hinchas se enteraron de que todavía están en el club luchando por una oportunidad.

Cristóbal Muñoz jugó en 2024 en Copa Chile por la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Buscan una nueva oportunidad en la U

Cristóbal Muñoz, Mauricio Morales y Daniel Navarrete, son tres jugadores formados en Universidad de Chile, quienes han debido dar una vuelta larga, incluso en otros equipos, quienes estrenan en el olvido en el CDA.

Por ejemplo, los dos primeros en delantero estuvo la última temporada en Unión San Felipe de la Primera B, por lo que ahora regresa nuevamente a la U, lo mismo que vivió la campaña anterior cuando estuvo en Deportes Santa Cruz.

Por su parte, el volante (Morales) estuvo en Magallanes, también en el fútbol del ascenso, por lo que debe resolver su futuro con la U en el fútbol profesional durante los próximos días.

Por último, Navarrete no fue inscrito esta temporada en la U, además que sufrió una grave lesión lo que lo obligó a una larga recuperación, donde espera volver a tener una oportunidad.

Mira la foto: