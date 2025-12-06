Llegó el día. Colo Colo y U. de Chile se enfrentan en la final de la Liga Femenina, buscando el título nacional y la vuelta olímpica frente al clásico rival. Albas y azules se encuentran a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Mientras el Cacique busca el tetracampeonato chileno, el Romántico Viajero quiere cortar su racha de cuatro años sin títulos y volver a celebrar junto a sus hinchas. A continuación, puedes seguir el minuto a minuto y todos los detalles de la final del fútbol femenino.
ver también
¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. U. de Chile por la final de la Liga Femenina 2025