Minuto a minuto: Colo Colo y U. de Chile juegan la final de la Liga Femenina

Colo Colo y U. de Chile definen al campeón del fútbol femenino. El Bicentenario La Florida es el escenario del Superclásico.

Por Javiera García L.

Se juega la final femenina
Llegó el día. Colo Colo y U. de Chile se enfrentan en la final de la Liga Femenina, buscando el título nacional y la vuelta olímpica frente al clásico rival. Albas y azules se encuentran a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Mientras el Cacique busca el tetracampeonato chileno, el Romántico Viajero quiere cortar su racha de cuatro años sin títulos y volver a celebrar junto a sus hinchas. A continuación, puedes seguir el minuto a minuto y todos los detalles de la final del fútbol femenino.

El último enfrentamiento

La última vez que Colo Colo y la U chocaron fue por la fecha 16 de la fase regular de la Liga Femenina. Fue un triunfo por 2-1 del Cacique en el Monumental.

Antes, en la fecha 7, las albas también ganaron, esa vez por 3-0, en La Florida.

¡Tendremos VAR!

Si bien no hubo VAR en el resto del desarrollo del torneo, la final sí contará con esta tecnología.

Para esta tarde, Brenda Cisternas estará en el VAR y su asistente será Dayared Ramírez.

Por otro lado, el árbitro principal del partido será Nicolás Millas.

Los números de Colo Colo y la U

A esta final, Colo Colo llega con una campaña perfecta en la Liga Femenina, con 30 victorias. Las albas hicieron 145 goles y recibieron apenas 5.

Por su lado, la U tuvo una también destacada temporada con 24 triunfos, tres derrotas y tres empates. Las azules hicieron 85 goles y recibieron 24.

¡SE JUEGA LA FINAL DEL FÚTBOL FEMENINO!

¡Bienvenidos, Redgoleros y amantes del fútbol femenino!

Colo Colo y U. de Chile salen a buscar la corona de la Liga Femenina en el Bicentenario de La Florida. Albas y azules saltan a la cancha a las 18:30 horas y acá te traeremos toda la información.

