Llegó el día. Colo Colo y U. de Chile se enfrentan en la final de la Liga Femenina, buscando el título nacional y la vuelta olímpica frente al clásico rival. Albas y azules se encuentran a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Mientras el Cacique busca el tetracampeonato chileno, el Romántico Viajero quiere cortar su racha de cuatro años sin títulos y volver a celebrar junto a sus hinchas. A continuación, puedes seguir el minuto a minuto y todos los detalles de la final del fútbol femenino.