Deportes Concepción logró el anhelado ascenso a la Liga de Primera. En una infartante definición de la Liguilla, los lilas superaron por 3-2 a Cobreloa y se quedaron con el segundo cupo para retornar a la máxima categoría del balompié nacional.

Campaña que fue liderada por Joaquín Larrivey. El ariete sacó a relucir toda su jerarquía y que ante los loínos volvió a marcar cuando más lo necesitaba el equipo. Tal como ocurrió durante toda está campaña del 2025.

“Estoy muy emocionado. El fútbol no deja de darme alegrías. Fue un partidazo y por suerte que nos pudimos quedar nosotros (…) Hoy se vio la jerarquía de muchos jugadores lucharon espectacular”, recalcó el Bati a TNT Sports tras el pitazo final.

El delantero de 41 años que fue desechado por la U, fue uno de los más emocionados con la hazaña en Calama. Por lo que no escondió su emoción ni su agradecimiento al cuerpo técnico liderado por Pato Almendra.

Joaquín Larrivey va por la nacionalización

Por lo mismo, Joaquín Larrivey sorprendió a los hinchas del Conce con su drástica medida tras confirmarse el ascenso a la Liga de Primera. Es que en medio de su entrevista post partido, confesó que busca nacionalizarse y así ser un chileno más como ya lo es toda su familia.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento para Chile, me falta que me dan la nacionalidad, la estoy tramitando, soy el único de la familia que falta”, expresó entre risas.

Larrivey confirmó que tiene contrato hasta 2026, por lo que su deseo es disputar nuevamente la máxima categoría del fútbol chileno. Y ahora con la nacionalidad vigente, así permitirá a su vez liberar un cupo de extranjero para los lilas que buscarán mantenerse en el sitial que nunca tuvieron que dejar.

