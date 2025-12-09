Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Sorpresa total: Fernando Ortiz se va de Chile justo cuando se define su futuro en Colo Colo

El entrenador se fue del país justo antes que se defina su permanencia en la banca del Cacique para la temporada 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Se define el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTSe define el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Colo Colo quiere olvidarse rápido de la patética campaña 2025 que realizó, porque justo en el año de su centenario no conquistó ninguno de los objetivos que se planteó para la temporada.

Los albos cerraron el año quedándose afuera de la Copa Sudamericana, porque cayeron en la última fecha por 2-1 en el estadio Monumental ante Audax Italiano y remataron en un pésimo octavo lugar de la tabla de posiciones.

Colo Colo tiene mucho que realizar de cara a 2026, con una limpieza profunda del plantel y aún debe definir el nombre de su entrenador.

Impactante: aseguran que Colo Colo busca remecer el mercado con 9 fichajes

ver también

Impactante: aseguran que Colo Colo busca remecer el mercado con 9 fichajes

Fernando Ortiz se va a Argentina antes de un día clave en Colo Colo

Este miércoles será un día clave para Colo Colo, ya que se reúne el directorio de Blanco y Negro, junto al gerente deportivo Daniel Morón, para analizar la continuidad del DT Fernando Ortiz.

La permanencia del Tano en el Monumental no está confirmada, debido a que no cumplió con el objetivo de clasificar al equipo albo a un torneo internacional y los resultados que consiguió fueron pobres.

Publicidad

El cónclave será este miércoles 10 de diciembre a partir de las 16:00 horas, donde va a quedar definida la permanencia o salida del estratega.

Fernando Ortiz se fue de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Fernando Ortiz se fue de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

En la previa a dicha junta, Fernando Ortiz decidió irse de Chile y va a esperar la resolución junto a su familia en Argentina. En radio Cooperativa informaron que viajó a su país natal, donde esperará por las novedades.

Publicidad

El futuro de Tano Ortiz en Chile no es claro, porque perdió muchos bonos tras las dos feas derrotas de Colo Colo ante Cobresal y Audax, que dejaron al Cacique sin Copa Sudamericana.

Director de ByN cuenta la firme sobre la permanencia de Fernando Ortiz: “Debemos resolver…”

ver también

Director de ByN cuenta la firme sobre la permanencia de Fernando Ortiz: “Debemos resolver…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
Tras épico ascenso: Concepción pone en duda futuro del técnico
Chile

Tras épico ascenso: Concepción pone en duda futuro del técnico

¡Tiene reemplazante! Vuelta de chaqueta de Colo Colo con Ortiz
Colo Colo

¡Tiene reemplazante! Vuelta de chaqueta de Colo Colo con Ortiz

¡Polémica! Señalan que penal que perjudicó a la U no debió cobrarse
U de Chile

¡Polémica! Señalan que penal que perjudicó a la U no debió cobrarse

Corre la lista en la U: los nuevos candidatos para ser DT azul
U de Chile

Corre la lista en la U: los nuevos candidatos para ser DT azul

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo