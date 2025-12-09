Colo Colo quiere olvidarse rápido de la patética campaña 2025 que realizó, porque justo en el año de su centenario no conquistó ninguno de los objetivos que se planteó para la temporada.

Los albos cerraron el año quedándose afuera de la Copa Sudamericana, porque cayeron en la última fecha por 2-1 en el estadio Monumental ante Audax Italiano y remataron en un pésimo octavo lugar de la tabla de posiciones.

Colo Colo tiene mucho que realizar de cara a 2026, con una limpieza profunda del plantel y aún debe definir el nombre de su entrenador.

Fernando Ortiz se va a Argentina antes de un día clave en Colo Colo

Este miércoles será un día clave para Colo Colo, ya que se reúne el directorio de Blanco y Negro, junto al gerente deportivo Daniel Morón, para analizar la continuidad del DT Fernando Ortiz.

La permanencia del Tano en el Monumental no está confirmada, debido a que no cumplió con el objetivo de clasificar al equipo albo a un torneo internacional y los resultados que consiguió fueron pobres.

El cónclave será este miércoles 10 de diciembre a partir de las 16:00 horas, donde va a quedar definida la permanencia o salida del estratega.

En la previa a dicha junta, Fernando Ortiz decidió irse de Chile y va a esperar la resolución junto a su familia en Argentina. En radio Cooperativa informaron que viajó a su país natal, donde esperará por las novedades.

El futuro de Tano Ortiz en Chile no es claro, porque perdió muchos bonos tras las dos feas derrotas de Colo Colo ante Cobresal y Audax, que dejaron al Cacique sin Copa Sudamericana.

