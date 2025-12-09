Impactante: aseguran que Colo Colo busca remecer el mercado con 9 fichajes

El 2025 será recordado por los hinchas de Colo Colo como el año en que el Cacique hizo todo lo posible para aguar los festejos del centenario.

La campaña del cuadro albo fue catastrófica, y la cerró de la peor manera: con una derrota en el estadio Monumental ante Audax Italiano y la consiguiente no clasificación a la Copa Sudamericana.

Tan mal le fue a Colo Colo, que Blanco y Negro está pensando en la temporada 2026, la cual habrá muchos cambios en un plantel que fracasó en todos los frentes.

Cuentan que Colo Colo busca hacer 9 fichajes para 2026

Colo Colo tiene que hacer una limpieza general de su plantel de cara a 2026, de hecho, se estiman que se irán más de 10 futbolistas.

Como saldrán muchos jugadores, el Cacique tiene que realizar varias contrataciones y en El Mercurio dieron a conocer que ByN buscará cerrar al menos 9 fichajes.

Colo Colo busca un nuevo arquero para 2026. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Aún no se habla de nombres propios, pero confirman que Colo Colo buscará un arquero, cuatro defensas (centrales y laterales), un volante de creación y tres delanteros.

Los albos en 2026 no tendrán competencia internacional y se concentrarán en la Liga de Primera, la Copa Chile y la naciente Copa de la Liga.

