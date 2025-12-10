Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile 2025

Minuto a minuto: Huachipato y Deportes Limache definen al campeón en la final de Copa Chile 2025

Se busca el nuevo campeón: Huachipato y Limache se juegan la final de la Copa Chile 2025 y el último boleto a Copa Libertadores en Rancagua.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Se busca nuevo campeón: Limache y Huachipato por la final de Copa Chile.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTSe busca nuevo campeón: Limache y Huachipato por la final de Copa Chile.

Deportes Limache y Huachipato le bajan el telón a la temporada y este miércoles se enfrentan por la final de la Copa Chile 2025, en el estadio El Teniente de Rancagua. El duelo regalará sí o sí un campeón inédito en la historia del tradicional certamen de largo trofeo.

Huachipato vs. Limache: La IA vaticina el resultado de la gran final de la Copa Chile 2025

ver también

Huachipato vs. Limache: La IA vaticina el resultado de la gran final de la Copa Chile 2025

Cabe recordar que, además, el campeón clasificará a Copa Libertadores 2026 como Chile 4, a la ronda previa junto a O’Higgins (Chile 3), con la ilusión de sumarse a Coquimbo Unido y Universidad Católica en la fase de grupos.

Se termina el reinado de la U en Copa Chile: el trofeo busca nuevo dueño entre Limache y Huachipato.

Se termina el reinado de la U en Copa Chile: el trofeo busca nuevo dueño entre Limache y Huachipato.

Asimismo, Coquimbo, la UC, Huachipato y Limache disputarán la próxima edición en nuevo formato de la Supercopa de Chile 2026.

Ex DT de Huachipato genera controversia en la Copa Intercontinental: “Esta vez no se filtró…”

ver también

Ex DT de Huachipato genera controversia en la Copa Intercontinental: “Esta vez no se filtró…”

Minuto a minuto de la final de la Copa Chile 2025:

Publicidad

¿Dónde ver la final de Copa Chile 2025?

El duelo será transmitido por televisión a través de la señal de TNT Sports Premium. De forma online la opción por streaming es a través de HBO Max para clientes suscritos o con acceso gratuito si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
TU VES: 504 (SD)
ZAPPING: 99 (HD)

Los datos del partido

Huachipato y Deportes Limache se enfrentan este miércoles 10 de diciembre, desde las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. El duelo válido por la final de la Copa Chile 2025 será dirigido por el árbitro Piero Maza.

Formación confirmada de Limache

Los once tomates mecánicos para la final de Copa Chile:

Formación confirmada de Huachipato

Los once elegidos en Huachipato:

Las indumentarias de la final

Huachipato vestirá su camiseta tradicional, mientras Deportes Limache va con equipamiento "away".

Publicidad

El Teniente espera por la final

Así luce el estadio El Teniente de Rancagua faltando poco más de una hora para la final de la Copa Chile 2025.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa de la final de Copa Chile entre Deportes Limache y Huachipato. Acompáñanos en la espera y en el minuto a minuto del duelo.

Lee también
El canal que transmite la final de Copa Chile: Huachipato vs. Limache
Chile

El canal que transmite la final de Copa Chile: Huachipato vs. Limache

Huachipato vs. Deportes Limache: Horario y dónde ver la final de Copa Chile
Chile

Huachipato vs. Deportes Limache: Horario y dónde ver la final de Copa Chile

¿Para reemplazar a Valencia? Audax tiene en la mira a esta figura
Campeonato Nacional

¿Para reemplazar a Valencia? Audax tiene en la mira a esta figura

Colo Colo transparenta posible regreso de Damián Pizarro
Colo Colo

Colo Colo transparenta posible regreso de Damián Pizarro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo