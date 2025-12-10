Deportes Limache y Huachipato le bajan el telón a la temporada y este miércoles se enfrentan por la final de la Copa Chile 2025, en el estadio El Teniente de Rancagua. El duelo regalará sí o sí un campeón inédito en la historia del tradicional certamen de largo trofeo.

Cabe recordar que, además, el campeón clasificará a Copa Libertadores 2026 como Chile 4, a la ronda previa junto a O’Higgins (Chile 3), con la ilusión de sumarse a Coquimbo Unido y Universidad Católica en la fase de grupos.

Se termina el reinado de la U en Copa Chile: el trofeo busca nuevo dueño entre Limache y Huachipato.

Asimismo, Coquimbo, la UC, Huachipato y Limache disputarán la próxima edición en nuevo formato de la Supercopa de Chile 2026.

