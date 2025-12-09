La temporada 2026 del fútbol chileno arrancará con la Supercopa, el trofeo que juegan los campeones de la Liga de Primera y de la Copa Chile. Sin embargo, la próxima edición tendrá un formato inédito con más partidos y, por lo tanto, más participantes.

Esto lo decimos porque en su necesidad de tener más compromisos en el año calendario, la ANFP seguirá el modelo español para definir al campeón de los campeones. Así las cosas, en vez de que la Supercopa solo sea disputada entre los respectivos monarcas de Primera División y la Copa Chile, también dirán presente los subcampeones de dichas competencias.

En ese sentido, serán cuatro los elencos que jugarán por primera vez este renovado formato de la Supercopa 2025. Y ojo, que están definidos si revisamos la tabla de la Liga de Primera y la final de la Copa Chile de este año.

Los cuatro equipos que jugarán la nueva Supercopa 2026

Por el lado de la Liga de Primera verán acción en esta nueva edición del torneo Coquimbo Unido y Universidad Católica, el flamante campeón y subcampeón de la Liga de Primera. En tanto, por la Copa Chile los representantes serán Huachipato y Deportes Limache, los dos equipos que jugarán la final del certamen criollo este miércoles en Rancagua.

Universidad Católica buscará en enero su quinta Supercopa del fútbol chileno. | Foto: Photosport.

Las llaves se ordenarán cruzando los campeones y subcampeones de ambos torneos. De esta forma, Coquimbo enfrentará al perdedor y Universidad Católica al ganador de la final entre Huachipato y Limache.

Se espera que la Supercopa 2026 sea disputada entre el 21 y 24 de enero, una semana antes de que arranque la Liga de Primera 2026, pactada para el 30 y 31 de enero, además del domingo 1 de febrero.

Cabe destacar que de estos cuatro participantes el único que sabe lo que es ganar la Supercopa es Universidad Católica. Es más, los cruzados podrían quedar como el máximo ganador del certamen con cuatro títulos, superando por uno a Colo Colo en el palmarés.