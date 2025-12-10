Audax Italiano está viviendo una gran reestructuración para la próxima temporada, donde distintas figuras no seguirán en el equipo de La Florida.

Sin embargo, antes las importantes salidas, también se suman nuevos rostros y recientemente se reveló que una de las figuras de la última temporada de la Liga de Primera podría llegar al equipo.

El equipo itálico clasificó a la nueva edición de Copa Sudamericana y pensando en ese campeonato, ha realizado sorprendentes cambios, el primero de ellos es la salida de Leo Valencia, uno de los goleadores del campeonato nacional. Pero el equipo, al parecer, ya tendría a otro delantero en vista para suplir su ausencia.

El jugador que está en la mira de Audax Italiano

Según reveló el medio Tano Noticias, el delantero venezolano Luis Guerra, que fue la gran figura que tuvo Limache esta temporada, está en el radar de los italianos, revelando que ya se habrían acercado al jugador de cara a la próxima temporada.

“Según la información que manejamos, desde la dirigencia del “Tano” ya hubo primer contacto con el entorno del extremo venezolano, a quien ven como una opción concreta para reforzar las bandas”, explica el medio.

El jugador estaría en el radar de Audax/Aton Chile

Asimismo, señalan que tras su gran temporada, donde se convirtió en el segundo gran asistidor de la liga con 9 asistencias, se ha posicionado como un nombre fuerte en este mercado de pases.

“Las conversaciones están en fase inicial, pero el interés Audino es real y el jugador está puesto sobre la mesa como prioridad ofensiva para 2026”.

La carrera de Luis Guerra

El jugador de 29 años comenzó su carera en Mineros de Guayana, para luego seguir por clubes como Deportivo Táchira, Monagas, Aragua y Carabobo, de la liga de Venezuela, para luego dar el salto a Chile el 2020 sumándose a Deportes Antofagasta.

El 2025 llegó a Deportes Limache, con quienes tuvo una compleja temporada donde en ocasiones estuvieron muy cerca de perder la categoría. Sin embargo, tras el fin del campeonato, el equipo terminó posicionándose en el puesto 11.