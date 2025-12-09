Eduardo Vargas no tuvo un buen paso por Nacional de Uruguay y pese a que salió hace unos meses de ahí, allá no lo olvidan y le dedicaron un ofensivo apelativo.

Turboman llegó al Bolso al inicio del 2025 con grandes expectativas. Ser el segundo máximo goleador de la selección chilena, sus pasos por Europa y Brasil, lo hacen un jugador de jerarquía, pero en Montevideo no fue capaz de demostrar todas sus condiciones.

El insulto a Eduardo Vargas

Luego de muy malas actuaciones, Eduardo Vargas dejó a Nacional y regresó al fútbol chileno para poder vestir la camiseta de Audax Italiano. En los Tanos logró tener mayor continuidad y mejorar los pobres números que registró en Uruguay.

Pese a que Vargas se fue de Montevideo en julio, todavía es recordado por allá, pero para mal. Resulta que ahora el Bolso está interesado en quedarse con Christian Ebere, delantero nigeriano que está a préstamo, pero que pertenece a Plaza Colonia.

Nacional y los Albiverdes no han logrado llegar a un acuerdo económico por el atacante africano, por lo cual el presidente Plaza Colonia, Carlos Manta, criticó a la directiva del Bolso y usando a Eduardo Vargas, calificando al chileno y a Rómulo Otero de dura manera.

“Que se queden con (Eduardo) Vargas y (Rómulo) Otero, ahí gastaron algún pesito que otro. No tienen plata para esto y se comieron cada paquete“, dijo sin asco Manta a Sport 890, recordando los fallidos pasos del chileno y venezolano por el Tricolor.

Eduardo Vargas jugó 16 partidos (608 minutos) en Nacional y solo anotó 2 goles. En Audax Italiano mejoró su producción, disputando 15 encuentros (1.097 minutos), convirtiendo 5 goles y entregando 2 asistencias. En Uruguay, lo llamaron “paquete”.