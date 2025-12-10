Bono de bienvenida Appuesta: hasta $300.000 CLP en 2025

Con Appuesta bono de bienvenida consigues 100% extra hasta $300 USD para deportes o $300.000 CLP para el casino. En esta guía te contamos qué necesitas para recibir la oferta y cómo usar el crédito en las apuestas más convenientes.

Oferta de bienvenida de Appuesta

Si estás buscando una casa de apuestas online, te recomendamos inscribirte y recibir el bono de bienvenida Appuesta. Al registrarte, el sitio de juegos te dará el 100% extra hasta $300 (equivalente a $300.000 CLP aproximadamente) para utilizarlo en deportes.

Como requisito para recibir la oferta, la plataforma solicita realizar un depósito mínimo de $5.000 CLP o su equivalente en la moneda local, es decir, pesos chilenos (CLP) y luego apostar 5 veces el valor del bono en eventos con cuotas desde 1.80.

En total dispondrás de 5 días desde la recepción del bono para cumplir con las condiciones de la oferta. Podrás liberar hasta 3 veces el valor de Appuesta bono de bienvenida.

Este bono de bienvenida Appuesta no se puede combinar con la otra oferta disponible para casino, por ende, en el caso de que tengas interés en conseguir esta promoción, no olvides de seleccionarla al momento del registro.

¿Cómo reclamar el bono de bienvenida Appuesta para deportes?

El bono de bienvenida Appuesta se reclama durante la inscripción en el sitio. El procedimiento para abrir una cuenta y recibir la oferta es el siguiente:

Ingresa al sitio oficial de Appuesta y toca el botón “Regístrate”. Completa el formulario con tus datos de usuario, mail y contraseña. Accede a tu nuevo perfil de jugador y haz clic en el botón “depositar”. Busca la pestaña “promos” y selecciona Appuesta bono de bienvenida de deportes. Realiza un depósito mínimo en la cuenta y cumple con los requisitos de la apuesta.

No olvides que la recarga válida para activar la oferta es a partir de $5.000 CLP y debes apostar x5 el bono en deportes con cuota mínima de 1.80.

Requisitos para obtener el bono

Así como la oferta de Appuesta bono de bienvenida tiene sus reglas, la plataforma en general también dispone de Términos y Condiciones generales que debes cumplir para ser merecedor de la bonificación, entre ellos:

Debes ser mayor de edad, es decir, tener 18 o más al momento del registro.

Estar localizado geográficamente en Chile.

No tener más de una cuenta activa, sólo es posible un solo registro en la plataforma.

La verificación de los datos es un procedimiento obligatorio para todos los clientes de Appuesta.

Si no cumples con estos requisitos la plataforma podrá suspender o cerrar tu cuenta, retener tus fondos e incluso ejecutar multas o acciones regulatorias.

¿Cómo obtener el bono de Appuesta para casino?

Los amantes de los juegos de casino también pueden obtener un bono de bienvenida Appuesta exclusivo para esta sección. La bonificación brinda 100% extra hasta $300.000 más 100 giros gratis en el primer depósito.

Los clientes que quieran participar de la promoción deben depositar $5.000 y luego invertir 20 veces el importe del bono en cualquier juego del casino en un plazo de 5 días desde la acreditación.

Por otra parte, los giros gratis también tienen sus propias condiciones, puesto que deberás apostar 30 veces las ganancias de las freebets sólo en tragamonedas.

Problemas para canjear el bono

Normalmente el bono de bienvenida Appuesta no presenta inconvenientes, sin embargo, puede que existan errores que no permitan usar la bonificación.

Aquí te presentamos los problemas más comunes, los motivos y las posibles soluciones:

Problemas con el bono Appuesta Motivo/ soluciones Bono o código inválido Verifica que el código promocional Appuesta esté escrito correctamente y que aún esté vigente No se libera el bono tras cumplir con el rollover Las cuotas o eventos de las apuestas realizadas no son válidas Cuenta de usuario no verificada Completa la verificación de los datos solicitada en Appuesta para activar el bono. El bono de bienvenida desapareció Corrobora el plazo de validez del bono, posiblemente haya caducado. No es posible retirar las ganancias del bono Antes de retirar debes cumplir con los requisitos de la oferta. Cuenta duplicada Sólo puedes tener una cuenta en Appuesta para recibir el bono.

Preguntas frecuentes

Esperamos que puedas aprovechar la Appuesta bono de bienvenida gracias a nuestra guía. Dejamos algunas preguntas extras sobre la oferta para que no quede lugar a dudas.

¿Cuál es el depósito mínimo necesario para activar el bono de Appuesta?

Para activar el bono de bienvenida de deportes o de casino, debes realizar un depósito mínimo de $5.000 CLP en tu cuenta a través de los medios de pago habilitados.

¿Quién puede reclamar el bono de bienvenida Appuesta?

La oferta de bienvenida de Appuesta es exclusiva para usuarios nuevos registrados mayores de 18 años localizados en Chile.

¿El bono de bienvenida Appuesta es válido para todos los mercados y deportes?

Sí, el bono no tiene limitaciones y puede ser utilizado para cualquier disciplina deportiva siempre que el mercado cumpla con una cuota mínima de 1.8.

¿Puedo combinar el bono de bienvenida Appuesta con otras promociones?

No, al momento de registrarte sólo podrás optar por el bono de bienvenida de casino o de deportes, por ende, ambas ofertas no son compatibles con otras disponibles en la plataforma.