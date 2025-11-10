Código promocional Appuesta (válido en Noviembre 2025)

Conoce todos los beneficios que puedes recibir al registrarte con el código promocional Appuesta en Chile.

Aprovecha las ventajas que te entrega registrarte con el código promocional Appuesta, que principalmente te entrega un bono de bienvenida del 100% de tu primera recarga por hasta $300,000 CLP. Te contamos todos los detalles de esta oferta.

¿Qué incluye el código promocional de Appuesta?

No importa si prefieres las apuestas deportivas o los juegos de casino y casino en vivo, el código promocional Appuesta te entrega una bonificación de bienvenida del 100% de tu depósito hasta $300,000 CLP.

Oferta de Appuesta Detalles de la promo Código Promocional Deportes Duplica hasta $300,000 CLP con tu primer depósito de mínimo $5,000 CLP. Reclama tu bono aquí Casino 100% de tu primera recarga hasta $300,000 CLP Reclama el bono aquí

¿Cómo uso el código promocional Appuesta?

Para hacer el uso correcto del código promocional de Appuesta deberás acceder a la página web oficial del operador para completar el proceso de registro. Completa esta acción de la siguiente manera:

Visita el portal oficial de Appuesta Presiona el botón ‘Regístrate’ Completa los campos del formulario Acepta los Términos y Condiciones ¡Listo! Ya puedes reclamar tu bono de bienvenida

¿Cuál es la oferta de bienvenida de Appuesta?

La oferta de bienvenida que recibes gracias a que te registraste con el código promocional Appuesta, comprende la duplicación del 100% del monto de tu primera recarga por hasta $300,000 CLP.

El monto del bono de bienvenida no se puede retirar a menos que cumplas con los requisitos de apuesta dispuestos por el operador:

Depósito mínimo: $5,000 CLP

Monto a duplicar: 100% hasta $300,000 CLP

Rollover: 5x

Límite máximo de retiro: 3x el valor del bono recibido

Apuestas de cuota 1.80 o superior para cumplir con rollover

Vigencia de 5 días

Bono de bienvenida casino Appuesta

El bono de bienvenida para casino es igual al bono Appuesta de deportes, en cuanto al monto que puedes reclamar de hasta $300,000 CLP.

En el momento de realizar tu primer depósito tienes la posibilidad de elegir qué bono recibir. Te contamos más detalles de esta oferta a continuación:

Promoción válida solo en el primer depósito

Elige el bono de casino. No se puede usar en ambas categorías

Bono del 100% hasta $300,000 CLP

Depósito mínimo de $5,000 CLP

Requisito de apuesta (rollover): 15x para casino

Límite máximo de liberación: 3x el valor del bono otorgado

El bono no está disponible para jugar hasta que se cumpla el requisito de apuesta

Una vez cumplido, se acreditará como dinero real

Vigencia: 5 días desde su acreditación

Fondos de bono no son retirables hasta completar el rollover

Comparación del código de Appuesta con otros códigos promocionales de la competencia

La oferta de bienvenida que recibes al utilizar el código Appuesta está acorde al mercado chileno y se posiciona como una de las más destacadas promociones en el país.

Te presentamos una tabla comparativa con los principales competidores del código promocional Appuesta, disponibles en este Noviembre 2025.

Operador Código promocional Términos y condiciones del bono Appuesta APP… 100% del primer depósito hasta $300,000 CLP en deportes o casino bet365 BONUSVIP 30 créditos de apuestas para hacer tus apuestas deportivos Jugabet REDVIP 275% + $100,000 CLP en apuestas gratis Betano REDVIP 100% hasta $200,000 CLP con tu primer depósito 1xbet REDBONO Hasta $150,000 CLP. Depósito mínimo de $750 CLP

Ventajas del código promocional Appuesta en Chile

Una vez te hayas registrado en la casa de apuestas con el código promocional Appuesta se habilita toda la plataforma como nuevo usuario, que te entrega una excelente oferta en deportes y casino.

En deportes, la oferta incluye más de 30 deportes tradicionales con sus respectivos mercados y cuotas competitivas, para apostar en pre partido y en vivo.

También vas a encontrar eSports y deportes virtuales entre la oferta que te entrega como nuevo usuario el código Appuesta.

Si prefieres los juegos de casino, la oferta incluye una impresionante variedad de juegos entre tragamonedas, casino en vivo, jackpots, ruleta, juegos de cartas, juegos de crash y más.

De hecho, son más de 5.000 los slots disponibles en el casino de Appuesta, por lo que la oferta, además de variada, te entrega una gran cantidad de opciones para disfrutar.

Otra de las ventajas de usar el código promocional Appuesta para registrarte en el operador, es que podrás acceder a una excelente cantidad de promociones adicionales después de liberar el bono de bienvenida.

Conoce más detalles sobre los métodos de pago y otras características destacables de la casa de apuestas a continuación.

Promociones para usuarios registrados

Son siete las promociones adicionales que puedes reclamar después de registrarte con el código promocional Appuesta y de liberar el bono de bienvenida.

Además, tendrás acceso al Plan de Lealtad que te entregará otro tipo de premios y beneficios a medida que subas de nivel.

Casino: 100 giros gratis con un depósito de US $20

Recibe 100 giros gratis en tragamonedas seleccionadas de Pragmatic Play al depositar $20 USD o su equivalente en pesos chilenos.

Válido únicamente para juegos de casino

Tragamonedas elegibles: Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Sugar Rush 1000x, Wild Wild Joker y The Dog House Megaways

Rollover de 30x

El valor máximo de las ganancias obtenidas con este bono será de tres (3) veces el valor del bono.

Vigencia de 7 días posteriores a recibir el bono

El bono es secuencial: al completar el rollover y realizar un nuevo depósito, calificas para 100 Giros Gratis #2.

Deportes: 30% extra en apuestas combinadas de 3 o más selecciones.

Haz apuestas combinadas (parlays) de 3 o más selecciones en la sección de deportes de Appuesta y gana hasta un 30% extra en efectivo si tu parlay resulta ganador.

Promoción válida solo para apuestas combinadas (parlays) pre-partido

Cuota mínima por selección: 1.50 (decimal) o superior

Válido en todos los mercados, ligas y tipos de apuestas del operador

El porcentaje de ganancia adicional se paga como dinero en efectivo, sin requisitos de apuesta

El porcentaje del aumento de la cuota depende del número de selecciones:

3 selecciones: 10% extra

4 selecciones: 20% extra

5 o más selecciones: 30% extra (máximo)

50% del depósito que realices los días martes

Solo los días martes, el operador te entregará el 50% adicional del valor de tu depósito por hasta $100,000 CLP para apuestas deportivas.

Promoción válida únicamente los días martes

Recibe un 50% de bono sobre tu recarga, hasta $100,000 CLP

Válido solo para apuestas deportivas

Depósito mínimo: $10.000 CLP

Requisito de apuesta (rollover): 5x el monto del bono

Límite máximo de liberación: 3x el monto del bono otorgado

Cuotas mínimas: 1.8 (decimal) o mayores.

El bono no está disponible para jugar hasta que se cumpla el requisito de apuesta. Una vez cumplido, se acreditará como dinero real.

Vigencia: 3 días desde su acreditación.

Fondos de bono no son retirables hasta completar el rollover.

30% adicional de tu depósito para casino durante los fines de semana

Recarga tu cuenta entre los días viernes a domingo, y la casa de apuestas te entregará el 30% de tu recarga en forma de de bono Appuesta hasta $150 USD o su equivalente en CLP para tus juegos de casino:

Depósito mínimo: $10 USD o su equivalente en CLP

$10 USD o su equivalente en CLP Requisito de apuesta (rollover): 30x el monto del bono

30x el monto del bono Límite máximo de liberación: 3x el monto del bono otorgado

3x el monto del bono otorgado Vigencia: 7 días desde su acreditación

7 días desde su acreditación Fondos de bono no son retirables hasta completar el rollover.

Métodos de pago en Appuesta

Antes de poder realizar un depósito en este operador, deberás completar el perfil de tu cuenta tras el registro con el código promocional Appuesta.

Una vez hayas realizado este proceso, se habilitarán la sección de pagos en donde podrás realizar tus pagos y depositar dinero para jugar en deportes y casino, así como reclamar bonos y promociones:

Método de pago Depósito Mínimo Depósito Máximo Tarjetas Visa / Mastercard $5,000 CLP $900,000 CLP Criptomonedas $5,000 CLP $900,000 CLP Bancos $5,000 CLP $900,000 CLP webpay $5,000 CLP $900,000 CLP Caja vecina $5,000 CLP $900,000 CLP Express Líder $5,000 CLP $900,000 CLP Khipu $5,000 CLP $900,000 CLP MACH $5,000 CLP $900,000 CLP

Pros y contras del código promocional Appuesta

Todo lo que un usuario, nuevo o con experiencia, puede necesitar, está disponible en la plataforma de esta casa de apuestas, que puedes usar al registrarte con el código promocional Appuesta. Nuestra reseña sobre sus ventajas y desventajas, a continuación:

Lo qué nos gusta del código promocional Appuesta Lo qué no nos gusta Fácil registro Sin app para celulares Excelente bono de bienvenida Límite de ganancias de 3x con el bono Rollover bajo para bono de deportes Rollover alto para bono de bienvenida de casino 30 deportes disponibles Se recibe el bono después de cumplir con el rollover del depósito Cientos de juegos de casino Mercados y cuotas competitivos Promociones recurrentes

Experiencia personal con el código de Appuesta

Durante el proceso de crear una cuenta mediante el código promocional Appuesta puedo decir que fue muy sencillo. Esa es una gran ventaja, pues fue además rápido.

Rapidamente pude realizar mi primer depósito para jugar en deportes. Encontré una excelente oferta en mercados en vivo en una amplia variedad de disciplinas habilitadas en la plataforma del operador.

Lo que no me gustó fue que el bono no lo recibí hasta cumplir con el rollover de 3x para deportes. Es algo que no había visto en una casa de apuestas anteriormente.

La oferta en casino también es impresionante, con más de 5.000 títulos de tragamonedas y otros juegos disponibles.

Me gustó mucho la plataforma de Appuesta y sus servicios disponibles de depósito y retiro, de servicio al cliente y de su interfaz minimalista y de agradable uso tanto para nuevos como antiguos usuarios.

Preguntas frecuentes sobre el código de bono Appuesta

¿Cuál es el código promocional Appuesta Chile?

El código promocional Appuesta estará pronto disponible y te da hasta $300.000 CLP como bonificación de bienvenida al hacer tu primer depósito para apuestas en deportes o casino.

¿Cómo se reclama la oferta de bienvenida de Appuesta?

Ingresa al operador desde uno de los links que encontraste en este artículo, regístrate en la plataforma de Appuesta y haz tu primer depósito.

¿Existe un código Appuesta sin depósito?

Actualmente no está disponible ningún bono sin depósito en Appuesta. Para otras ofertas diferentes al bono de bienvenida, ingresa al link de ‘Promociones’ de la web del operador.

¿Cuánto tiempo tengo para liberar el bono?

El bono de bienvenida para deportes tiene una vigencia de cinco días desde su acreditación en tu cuenta.